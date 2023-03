Odešel Wayne Shorter, jeden z nejznámějších jazzových hudebníků

Ve věku 89 let zemřel Wayne Shorter, oznámil deník New York Times. Jeden z nejznámějších jazzových saxofonistů na sebe upozornil v 60. letech minulého století jako člen Jazz Messengers bubeníka Arta Blakeyho, následně jako spoluhráč trumpetisty Milese Davise, načež s českým kontrabasistou Miroslavem Vitoušem založil jazzrockovou kapelu Weather Report. Nakonec nastartoval sólovou dráhu.

Shorter vyluzoval z tenorsaxofonu nezaměnitelně éterický a intimní tón. Dalším jeho oblíbeným nástrojem byl sopránsaxofon. V roce 1959 se stal členem hardbopové formace Jazz Messengers Arta Blakeyho, následně ho do svého kvintetu pozval trumpetista Miles Davis. Obě formace jsou dodnes považovány za jedny z nejlepších menších skupin v dějinách jazzu.

S rakousko-americkým klávesistou Joem Zawinulem a česko-americkým kontrabasistou Miroslavem Vitoušem v roce 1971 založil Shorter jednu z nejznámějších jazzrockových skupin Weather Report. Spolupracoval také s hvězdami populární a rockové hudby, například s písničkářkou Joni Mitchell nebo kytaristou Carlosem Santanou.

Wayne Shorter vydal mnoho alb také pod svým jménem. Mnohé jeho skladby, například Footprints nebo Speak No Evil, se staly jazzovými standardy.

V tomto století Shorter koncertoval se svým novým akustickým kvartetem, s nímž vystoupil roku 2007 na festivalu Pražské jaro. Znovu se pak v české metropoli představil tři roky nato. V roce 2013 zavítal Shorter v rámci turné opět do Prahy, v dubnu 2016 tento několikanásobný držitel cen Grammy poprvé účinkoval v Brně.

Kariéru začínal jako "zázračný chlapec"

Wayne Shorter se narodil 25. srpna 1933 v Newarku ve státě New Jersey. Navštěvoval hudební střední školu a od šestnácti byl spolu se starším bratrem členem školní kapely. Shorter hrál původně na klarinet, na tenorsaxofon přešel až při studiu hudby na Newyorské univerzitě. Jeho hvězda začala stoupat po roce 1959, kdy se připojil k Jazz Messengers Arta Blakeyho.

Pět let u Blakeyho proslavilo Shortera nejen jako sólistu novátora, ale i jako originálního skladatele. "Zázračný chlapec" zákonitě nemohl uniknout pozornosti trumpetisty Milese Davise, který jej angažoval do svého stylotvorného kvintetu "supersólistů". Shorter zde vystřídal Johna Coltranea - svůj vzor a učitele. Zůstal šest let, jež navždy změnily tvář jazzu.

"Vůdčí skladatelskou osobností v kvintetu pro mě byl Wayne Shorter. A je pořád. Když Wayne zkomponoval skladbu, tak Miles už nic neměnil, což bylo naprosto výjimečné," vzpomínal Herbie Hancock, slavný člen kapely Miles Davise. Shorterovy kompozice z tohoto období, jako ESP nebo Nefertiti, jsou nezapomenutelné, s typickou "shorterovskou" melodikou.

"Wayne Shorter není saxofonista, je to jeden z největších hudebníků, který náhodou hraje na něco, čemu říkáme saxofon. Víte, je jen jeden Wayne Shorter," prohlásil o něm kdysi klávesista Joe Zawinul. "Má výrazný cit pro melodii, jako Puccini, jeho skladby jsou zároveň harmonicky sofistikované, jako u Ravela," řekl kontrabasista jeho kvartetu John Patitucci.