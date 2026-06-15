Od rozervance ke kazateli. Nick Cave na Metronomu odehraje dvouapůlhodinový koncert

„Kdyby Leonard Cohen otěhotněl s Iggy Popem, narodil by se jim Nick Cave,“ napsal v roce 1990 britský časopis Q o jeho přelomové desce The Good Son. Že toto přirovnání dodnes neztratilo platnost, se budou moci přesvědčit diváci během festivalu Metronome v pražských Letňanech, kde Nick Cave se skupinou The Bad Seeds vystoupí tuto sobotu.
K vytvoření oddané základny českých fanoušků osmašedesátiletého rockera Nicka Cavea přispělo nejen jeho 13 tuzemských koncertů, ale i filmová stopa – především účinkování v „andělském“ podobenství Nebe nad Berlínem (1987). Jako skladatel filmové hudby se v Anglii žijící Australan podílel na téměř dvou desítkách snímků, mimo jiné na revizionistickém westernu Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem (2007).
Caveova temná imaginace přirozeně překračuje hranice hudby a hledá vyjádření i v jiných uměleckých formách. Uznání sklidila hned jeho literární prvotina A uzřela oslice anděla (1989). Prosadil se také jako scenárista filmů The Proposition (2005) a Země bez zákona (2012). Během období koronaviru se začal věnovat sochařské tvorbě.
Z katedrály na punková pódia
Nick Cave pochází z rodiny literárně vzdělaného středoškolského učitele angličtiny a matematiky. V dětství zpíval ve sboru katedrály Nejsvětější Trojice ve Wangarattě. V polovině 70. let začal v Melbourne studovat výtvarnou školu, záhy ji však opustil, aby se mohl věnovat hudbě. V té době vedl velmi divoký život poznamenaný heroinovou závislostí.
V šestnácti letech založil Cave se spolužáky z internátní školy rockovou kapelu The Boys Next Door, která se stala významnou součástí tehdejší melbournské post-punkové scény. Po příchodu do Londýna v roce 1980 začala skupina vystupovat pod názvem The Birthday Party. Díky svým konfrontačním koncertům získala pověst „nejnásilnější živé kapely na světě“. Po přesunu do Západního Berlína se ale v roce 1983 rozpadla kvůli rostoucím neshodám.
Právě v zuřivé hudbě The Birthday Party vyrašilo „zlé sémě“, podle kterého Nick Cave nakonec pojmenoval svoji nově založenou skupinu. Některé texty pro kapelu Nick Cave and the Bad Seeds napsala jeho tehdejší partnerka, australská zpěvačka Anita Lane.
Počínaje zlověstným debutovým albem From Her to Eternity (1984) formace čerpala inspiraci v jižanských spirituálech, delta blues i gotickém rocku. Nezříkala se agresivity ani hlučnosti, postupně se ale stávala posluchačsky přístupnější, což potvrdilo především její páté album Tender Prey (1988).
Mordýřské duety s Kylie i PJ Harvey
Nick Cave and the Bad Seeds natočili za 43 let existence 18 studiových alb, která se zvukově výrazně proměňovala. Spojuje je však zpěvákův charakteristický sytý baryton, emocionální intenzita, smysl pro dramatickou gradaci i texty zabývající se smrtí, náboženstvím, násilím, a posléze stále častěji také láskou a útěchou.
První zásadní zlom přineslo šesté album The Good Son (1990). Překvapilo svým zklidněným, místy takřka povznášejícím zvukem a několika křehkými klavírními baladami. O dva roky později nastal na desce Henry’s Dream obrat k zemitějšímu rocku.
Na komerčně úspěšném albu Murder Ballads (1996) skupina představila kolekci mordýřských balad. Vynikly mezi nimi především Caveovy duety s popovou hvězdou Kylie Minogue a s jeho tehdejší partnerkou, anglickou zpěvačkou PJ Harvey.
Právě rozpad krátkého vztahu s PJ Harvey ovlivnil nahrávku The Boatman’s Call (1997). Intimní deska, plná romantických klavírních skladeb, započala Caveovo „něžné, smutné a introspektivní“ období, během něhož se soustředil především na písně o milostných vztazích, ztrátách a touze. Jejich „cohenovsky“ melancholický duch vysvětluje, proč Nick Cave označuje kanadského písničkáře za „největšího skladatele všech dob“.
Smrt v písních i v rodině
V první dekádě 21. století kapelu opustili dva zakládající členové, kteří měli na její směrování podstatný vliv. Krátce po vydání dvanáctého alba Nocturama (2003) z ní po 20 letech odešel kytarista Blixa Bargeld, aby se mohl naplno věnovat industriální skupině Einstürzende Neubauten.
O šest let později, po natočení desky Dig, Lazarus, Dig!!! (2008), která se žánrově posunula k přímočarému garážovému rocku, Bargelda následoval z „osobních i profesních důvodů“ také multiinstrumentalista Mick Harvey. Odchod prvního z nich znamenal postupný ústup kapely od disonantních experimentů, odchod druhého naopak urychlil její příklon k ambientnějším polohám.
Nick Cave ve svých skladbách dlouhodobě prozkoumává témata smrti, ztráty a zármutku. Nakonec se s nimi musel vyrovnat i osobně. Nahrávání pochmurného alba Skeleton Tree (2016) poznamenala smrt jeho patnáctiletého syna Arthura, který zemřel po pádu z útesu. Další rána přišla v roce 2022, kdy ve věku 31 let zemřel Caveův syn Jethro.
Mezi oběma tragédiemi Cave připravil dvě subtilní, místy až éterická alba: s The Bad Seeds desku Ghosteen (2019) a na ni pocitově navazující projekt Carnage (2021), který vytvořil pouze se svým dlouholetým spoluhráčem Warrenem Ellisem. Australský kytarista a houslista, s nímž Cave v letech 2006–2013 působil také ve skupině Grinderman, se po odchodu Blixy Bargelda a Micka Harveyho stal klíčovou postavou The Bad Seeds. Nepřehlédnutelnou roli má i na koncertním pódiu.
Tmavé sako a košile s rozhalenkou
Pamětníci prvního tuzemského vystoupení kapely, které proběhlo 6. září 1992 v pražské Lucerně, dnes na pódiu vidí o dost jiného Nicka Cavea než tenkrát. Jeho stylizace rozběsněného rozervance, který v předklonu chrlí své expresivní litanie do publika, byla i tehdy uhrančivá, zároveň si však zpěvák od diváků zachovával odstup.
To se ale ještě před pandemií covidu změnilo. Cave, obvykle oděný do tmavého saka a bílé košile s rozhalenkou, dnes s publikem navazuje velmi blízký fyzický kontakt. Nejvěrnější fanoušci k němu z prvních řad vzhlížejí jako k rockovému kazateli, k němuž vzpínají ruce a chtějí se ho dotknout. K tomuto „zbožštění“ nepřispěly jen ztráty jeho synů, ale také otevření platformy The Red Hand Files, jakési virtuální zpovědnice, v níž zpěvák od roku 2018 odpovídá na otázky svých příznivců.
V rámci aktuálního turné, které Nick Cave zahájil minulý týden v Irsku, jeho šestičlennou skupinu rozšiřuje čtyřčlenný smíšený sbor. Během dvouapůlhodinového pražského vystoupení by kapela měla představit reprezentativní průřez dosavadním repertoárem, včetně skladeb z posledního, až nečekaně radostného alba Wild God z roku 2024.
Britský magazín NME napsal, že na této desce „bývalý princ temnot vpouští do svého života světlo“. Bude zajímavé sledovat, nakolik tím Cave během koncertu prozáří i písně ze svých ponurých období.
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