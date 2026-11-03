Od Fantoma opery po Tichou noc. Hvězdná sopranistka Sarah Brightman zazpívá v Praze

Jedna z nejvýraznějších sopranistek současnosti se po několika letech vrací do Prahy. Ve čtvrtek 26. listopadu 2026 vystoupí v O2 areně. Sarah Brightman přiveze svou vánoční show A Winter Symphony, která je součástí exkluzivního evropského turné zahrnujícího pouhých pět zastávek.
Diváci se mohou těšit na hudební zážitek, který propojí vánoční klasiku, slavné muzikálové a operní melodie, působivou scénickou výpravu i podmanivou světelnou show. Významným momentem večera bude také premiérová spolupráce Sarah Brightman s renomovaným chorvatským skladatelem a hudebníkem Tončim Huljićem, známým jako Tonči.
Slavnostní program nabídne oblíbené vánoční písně i ikonické skladby z repertoáru této anglické sopranistky. Mezi očekávané hudební vrcholy bude patřit například legendární The Phantom of the Opera, slavná árie Nessun dorma nebo vánoční klasika Silent Night. Zazní i další známé melodie a zimní písně, které vyniknou v orchestrálním aranžmá.
Sarah Brightaman také vystoupí společně s chorvatským skladatelem, producentem a hudebníkem Tončim Huljićem. Ten během své kariéry napsal více než 1 500 skladeb pro přední chorvatské interprety a výrazně se prosadil také na mezinárodní hudební scéně. V Praze se představí nejen jako autor, ale také jako interpret. Na pódiu usedne ke klávesovým nástrojům a doprovodí Sarah Brightman, která zazpívá dvě jeho skladby.
Významnou roli v programu A Winter Symphony hrají živý orchestr a pěvecký sbor. Na přípravě pražského koncertu se podílí orchestrální obsazení čítající 19 hudebníků a sbor se 16 zpěváky.
Dalším hostem turné je americký tenorista Jay Dref, interpret klasického crossoveru, který je oceňován pro svůj expresivní hlas a schopnost propojovat klasickou hudbu se současnými a divadelními prvky. V posledních pěti letech vystupoval jako hostující umělec na mezinárodních turné Sarah Brightman A Starlight Symphony a A Christmas Symphony. Na evropské části turné A Winter Symphony se k ní opět připojí a v průběhu večera společně zazpívají několik duetů.
Zvláštní příležitost dostane také mladý talent z místního pěveckého prostředí. V první části koncertu si Sarah Brightman zazpívá jednu skladbu v duetu s mladým členem místního pěveckého sboru. Tento okamžik tradičně bývá jedním z nejdojemnějších bodů vystoupení a zároveň představuje příležitost podpořit nastupující pěveckou generaci.
K nezaměnitelnému charakteru koncertů Sarah Brightman patří také působivé kostýmy, které podtrhují slavnostní atmosféru a vizuální stránku celého představení. Ani pražské vystoupení nebude výjimkou. Během večera zpěvačka představí řadu kostýmních proměn a elegantních rób od renomovaných návrhářů, mezi nimiž jsou Jenny Packham, Oscar de la Renta a Temperley. Každý kostým je pečlivě vybrán tak, aby odpovídal náladě jednotlivých skladeb a umocňoval celkový dojem z vystoupení.
Sarah Brightman – A Winter Symphony
Kdy: čtvrtek 26. listopadu 2026
Kde: O2 arena, Praha
Hosté: Tonči Huljić, Jay Dref
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