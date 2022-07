Obrazem: Colours začaly s artisty a expremiérem Bhútánu. Přijely desítky tisíc lidí

Koncertem amerického dua Twenty One Pilots, který sledovalo několik desítek tisíc lidí, vyvrcholil středeční, první den festivalu Colours of Ostrava. "Představte si, že jsme si ten program psali tři roky do deníčku, škrtali, předělávali, zoufali si," řekla ředitelka Zlata Holušová, když akci na hlavní scéně zahajovala za účasti Cirku La Putyka.

