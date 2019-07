před 45 minutami

Nočním koncertem španělské zpěvačky Rosalíe vyvrcholil 18. ročník festivalu Colours of Ostrava. Na hlavní scénu opticky nejvíc diváků přilákali čeští Kryštof, francouzská zpěvačka Zaz a samozřejmě rockeři The Cure, hlavní hvězdy festivalu. Zájem byl také o dění na vedlejších stagích nebo besedy diskusního fóra Meltingpot. Připomeňte si, co se letos v Ostravě dělo.