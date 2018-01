Obliba frontmana Led Zeppelin v Česku nebere konce. Robert Plant přijede do Pardubic

před 3 hodinami

Po koncertech v Ostravě, Brně a Plzni letos zpěvák Robert Plant zavítá do Pardubic. Zahraje i některé hity někdejších Led Zeppelin, od jejichž založení letos uplyne padesát let.

Právě v den, kdy do Česka dorazil jeho kytarista Justin Adams, oznámila agentura Live Nation další tuzemský koncert zpěváka Roberta Planta. Někdejší frontman skupiny Led Zeppelin vystoupí 31. července v pardubické Tipsport areně.

Vstupenky, jež půjde nejlevněji pořídit za 1590 korun, budou v prodeji od pátečního dopoledne.

"Plant společně s fanoušky oslaví 50. výročí existence legendárních Led Zeppelin," připomínají pořadatelé, že slavná anglická rocková skupina vznikla v Londýně roku 1968.

Koncert v Pardubicích bude pro Čechy již několikátou příležitostí zažít devětašedesátiletého Planta a jeho současnou sestavu Sensational Space Shifters. V posledních letech koncertovala na festivalu Colours of Ostrava, v Brně a naposledy předloni v plzeňském amfiteátru Lochotín.

Kapelu tvoří klávesista John Baggott a baskytarista Billy Fuller spojení se sestavou Massive Attack, gambijský hráč na jednostrunné housle ritti Juldeh Camara, kytarista a bendžista Liam Tyson, bubeník Dave Smith a také hráč na elektrickou kytaru a africký strunný nástroj ngoni Justin Adams. Toho české publikum zná mimo jiné z vystoupení s houslistou Camarou pod hlavičkou společného projektu Juju.

Tuto středu Adams vystoupí v pražském Paláci Akropolis v rámci tria Les Triaboliques, které tvoří trojice osobností britské písňové scény.

Se svými současnými spoluhráči Robert Plant zatím natočil dvě desky - čtyři roky starou Lullaby and… The Ceaseless Roar a loňskou Carry Fire. Vždy žánrově všestranný Plant na obou nahrávkách kombinuje prvky rocku, anglických či keltských lidovek, blues a africké hudby s elektronickými efekty.

"Uznávám svá starší díla, ale vždy cítím podnět a vábení vytvořit nové. Musím kombinovat staré s novým," vysvětluje Plant, jenž se tak snaží balancovat mezi aktuální tvorbou a starými hity z dob Led Zeppelin.

Se současnou kapelou hrává mnoho z nich včetně songů Whole Lotta Love, What Is and What Should Never Be nebo Lemon Song. Vždy ale posouvá jejich aranžmá a snaží se znít současně. Od rozpadu slavné britské formace ostatně letos uplyne osmatřicet let, Plantova sólová dráha už má třikrát tak dlouhé trvání.