Novinky z Colours of Ostrava: Vystoupí Pokáč, Garand i divadlo Losers Cirque Company

Festival Colours of Ostrava letos uvede několik divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na Národní sbírku zlozvyků v podání Losers Cirque Company, poctu Zuzaně Navarové v inscenaci A pak usnu a vstanu nebo na fotbalovou energii v podání domácího Divadla Petra Bezruče s hrou Baníček, ale, ale, ale. Ve čtvrtek to řekl mluvčí přehlídky Ondřej Bambas.
Pořadatelé také zveřejnili další jména českých interpretů. Vystoupí například šansoniérka Rozálie, Pokáč nebo raper Paulie Garand.
Národní sbírka zlozvyků i pocta Zuzaně Navarové
Divadelní program festivalu nabídne přehlídku současného humoru, autorského divadla, podcastových projektů i experimentálních formátů. Na programu jsou stand-up večery, satirické pořady, improvizace nebo jedinečná divadelní díla s přesahem k hudbě. "Národní sbírka zlozvyků Kateřiny Šedé byla zpracována jedním z nejhranějších tuzemských autorů Tomášem Dianiškou s novocirkusovým souborem Losers Cirque Company a činoherci," řekl programový ředitel festivalu Filip Košťálek.
Divadlo Husa na provázku si podle něj v představení Držím ti miesto vzala na paškál slovenská i česká klišé. Domácí Divadlo Petra Bezruče představí nedotknutelné téma fotbalového fanouškovství v inscenaci Baníček, ale, ale, ale. "Posledním představením letošního programu bude divadelní pocta legendě české hudby Zuzaně Navarové, kterou na jeviště přeneslo Klicperovo divadlo spolu s Ivou Marešovou, kapelou Razam nebo hradeckou filharmonií. A pak usnu a vstanu je úžasným propojením divadla, hudby a hradecké legendy, která na Colours nesmí chybět," řekl.
Zbrusu nová scéna s artefakty a mobiliářem z oceli
Letošní ročník festivalu přinese také úplně novou scénu Steel Stage. Ta bude vynikat nejen unikátním prostorem pro vystupující, ale také speciální otevřenou zónou Steel Town. Přinese výrazný industriální design: artefakty, skulptury, mobiliář a samotné dekorace barů zde budou vytvořeny z oceli. Zóna navazuje na industriální charakter festivalového areálu, v jehož blízkosti se ocel stále vyrábí. Domácí scénu tu budou reprezentovat populární hudebníci Rozálie, Paulie Garand se Štěpánem Urbanem nebo Pokáč.
Festival se uskuteční v unikátním industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice v době od 15. do 18. července. Hudební program nabídne desítky koncertů na několika scénách. Pořadatelé už dříve oznámili vystoupení britské skupiny Skunk Anansie, norské zpěvačky Aurora s Tomem Rowlandsem. Rodačka z amerického New Orleans Big Freedialová s místním sborem Ostrava zazpívá gospel. V červenci se představí také LP, Twenty One Pilots, Moby, Teddy Swims nebo Lorde.
Autodrom v exekuci prohrál další soud, autoklub mezitím oznámil překvapivý krok
Jen necelé dva týdny stačily Okresnímu soudu v Mostě, aby rozhodl, zda nařídí zastavení exekuce tamějšího závodního okruhu. Nestalo se. Argumenty autodromu před soudcem Danielem Nevečeřalem neobstály. Exekuční řízení, do něhož se závodiště dostalo kvůli nepřiměřenému hluku, tak pokračuje. Do nejisté situace kolem autodromu pak zasáhl ještě čerstvou zprávou prezident Autoklubu ČR.
Fanoušci v postup na světový šampionát nevěří. Drtivá většina sází na Dány
I když budou dánští fotbalisté v úterním finále play off o mistrovství světa proti českému týmu hrát na soupeřově stadionu v Praze, podle bookmakerů jsou poměrně výrazným favoritem.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
„Ctihodný Nandá.“ Český mnich meditoval na Srí Lance v jeskyni, zemřel po útoku levharta
Třiačtyřicetiletého českého mnicha v národním parku Kumana na Srí Lance usmrtil levhart, napsal v pátek srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. Podle informací redakce Aktuálně.cz se pravděpodobně jedná o Jiřího Zouhara, uvedl zdroj z buddhistického meditačního centra.
ŽIVĚ Nečekané spojenectví. Ukrajina podepsala dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.