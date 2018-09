Recenze: Královna, nebo rapové monstrum? Zpěvačku Nicki Minaj nelze ignorovat

Označení královna rapu naznačuje, že taková může být jen jedna: je to Cardi B, nebo Nicki Minaj? Ta druhá právě vydala své nejlepší album, plné vtipů o sexu, sebeoslavných tracků i popových balad. Proč to nestačí na úspěch?

V hip hopu platí zásada: když někdo až moc urputně rapuje o tom, že je nejlepší, znamená to, že se na jeho místo tlačí někdo jiný. A Nicki Minaj to moc dobře ví. Svoji čtvrtou desku nazvala výmluvně Queen a podstatnou část z její více než hodinové stopáže věnuje nejrůznějším formám sebeoslavování.

"Jsem módní ikona, Audrey Hepburn," rapuje hned v prvním tracku Ganja Burn a je to podobné gesto, jako když dvojice z žánru trap Rae Sremmurd před dvěma lety vypustila virální hit Black Beatles. Už nestačí ovládat jenom černou hudbu, hlavním cílem je vyvrátit všechny popkulturní ikony, dosáhnout globální popové dominance.

Nicki Minaj měla s deskou Queen nejvyšší cíle, chtěla konečně vypustit rapovou pumu, která by zničila konkurenci a ji definitivně vysadila na trůn světové superhvězdy. Operace nadvláda ale selhala.

Nalinkované to přitom bylo ideálně. Post královny měla rezervovaný minimálně od roku 2010, kdy megalomanský narcis Kanye West zveřejnil oslavované album My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Kolektivní shoda fanoušků, kritiků i hudebníků označuje tuto Westovu pátou studiovou desku za jednu z nejlepších ve 21. století. A vrcholem je track Monster. Kromě samotného Kanye Westa a rapového magnáta Jay-Zho se na něm objevuje těžkotonážní floridský rapper Rick Ross nebo trochu překvapivě jemný písničkář Bon Iver. A také Nicki Minaj.

Minutu a půl dlouhou smrtící slokou tehdy osmadvacetiletá raperka prokopla dveře do světa velkého rapu s nebývalou intenzitou a okamžitě se zařadila po bok ikon, jakými jsou Queen Latifah nebo Lil Kim. "Padesát tisíc dolarů za sloku, a to jsem ještě ani nevydala album," rapovala tehdy Nicki Minaj jako utržená ze řetězu a nikdo nepochyboval, že se od ní dočkáme velkých věcí.

7 years ago today, Kanye West dropped “Monster”, where Nicki Minaj gave us ‘possibly the best rap verse of all time’ -according to Ye. pic.twitter.com/5gT3VNaY09 — NICKI MINAJ DATA (@MINAJCHARTDATA) October 24, 2017

Tentýž rok Minaj vydala debutové album Pink Friday, pro mnohé fanoušky ale bylo zklamáním. Komiksově naddimenzovaného rapu, jaký se objevil právě v tracku Monster, zde bylo minimum. Přidrzlá a sebevědomá Nicki Minaj jako by ustoupila popovější verzi raperky, která si potřebuje pojistit strmě stoupající kariéru a raději vše hraje na jistotu.

Dělat globalizovaný pop pro hitparády, nebo upevňovat svoji pozici v panteonu ženského rapu? Z té otázky se stal leitmotiv všech desek Nicki Minaj. Promazala hyperkapitalistický stroj a chrlila jeden hit za druhým, ani alba následující po Pink Friday, tedy Roman Reloaded a The Pinkprint, však nelze označit za vyrovnaná a silná. Opravdový rapový statement se jí nikdy vydat nepodařilo.

Nicki Minaj se nerozhodla, kým se doopravdy chce stát. Logicky tak přišel útok od člověka, který to věděl.

Dělat globalizovaný pop pro hitparády, nebo upevňovat svoji pozici v panteonu ženského rapu? Z té otázky se stal leitmotiv všech desek Nicki Minaj.

Stačí se podívat na obal prvního mixtapu raperky Cardi B: televizní hvězda a striptérka, která si nejprve udusala půdu působením na sociálních sítích, sedí s roztaženýma nohama v limuzíně, nalévá se alkoholem přímo z lahve a užívá si orální sex od anonymního potetovaného muže. Kontrast s navoněnou Nicki Minaj, která o sobě často mluví jako o Barbie, nemohl být větší.

Po dvojici mixtapů nazvaných příhodně Gangsta Bitch Music pak Cardi B vypustila smrtící singl Bodak Yellow, který vystřelil na vrchol americké hitparády, a po dvaceti letech se tak stal prvním číslem jedna od ženské raperky - předtím to naposledy dokázala Lauryn Hillová. Svoji absolutní dominanci pak rodačka z Bronxu potvrdila na jaře, kdy vydala debutové album Invasion of Privacy. Počet tracků z třináctiskladbové desky, které se dostaly do žebříčku Top 100, je výmluvný: všech třináct.

Nicki Minaj si dlouho myslela, že má neotřesitelnou pozici. Najednou ale musela obhajovat svoji samotnou existenci: média ji neustále tlačila do souboje s Cardi B, jako by na scéně nemohly existovat dvě silné ženy a jedna z nich musela tu druhou pozřít v mytologickém souboji.

Obě raperky jakýkoliv "beef" odmítají, Nicki Minaj ale zjevení se Cardi B pomohlo k zásadnímu rozhodnutí. Na své aktuální desce Queen opouští veškeré snahy o kolotočářský dance-pop, všechno úsilí vrhá k rapování - a používá takřka všechny zbraně.

Skladba Barbie Dreams pochází z nového alba Nicki Minaj nazvaného Queen. | Video: Young Money Entertainment

Tento frontální útok má své mouchy. Hostování Eminema v druhém tracku Majesty je vyloženě komické, stárnoucí host dává na odiv rychlost svého rapu, ve výsledku ale scatuje jako jazzman při lokální silvestrovské show v kabelové televizi. Eminem táhne loď Nicki Minaj ke dnu, naštěstí ne dlouho a škody nejsou tak masivní.

Dál už je to o poznání lepší. Otvírák Ganja Burn je příjemný track s karibskými motivy a improvizovaným refrénem, úspěšný singl Chun-Li pojmenovaný podle bojovnice ze slavné videoherní série Street Fighter zase vyznívá jako otevřené volání k boji.

Nejzábavněji působí Nicki Minaj v tracku Barbie Dreams, kde obrací stereotypy a vysmívá se všem raperům, s nimiž měla sex: ušetřeni nebyli Drake ("Nevím, jestli jsem vlhká, nebo jenom Drake brečí"), Young Thug, který si v šatně zkouší její šaty, nebo Lil Wayne. Tento významný raper sám hostuje v jiném tracku Rich Sex.

Silná jsou i místa, kde Nicki Minaj ubírá plyn a zaplouvá do současného R&B a baladického popu. Nenápadná píseň Bed s hostující Arianou Grande naštěstí nikdy nezmutuje do stadionového hitu, drží se při zdi. Podobně delikátní je také hostování The Weeknda nebo asi nejupřímnější skladba na desce Come See About Me, hollywoodská balada o těžkostech osobních vztahů v životě, který je neustále nasvícený pozorností médií a sociálních sítí.

Nicki Minaj: Queen Young Money Entertainment 2018

Ve všech ostatních písních Nicki Minaj neustále žongluje se jmény, ať už je to raper The Notorious B.I.G., basketbalisté Michael Jordan a Carmelo Anthony nebo počítačová hrdinka Lara Croft. Tahle píseň se ale najednou obejde bez čehokoliv konkrétního.

V rozhovoru pro rádiovou stanici Power 105.1 ostatně Minaj jasně řekla, že už nebude mluvit o svých vztazích - umí je daleko lépe popsat v písních, které na první poslech neříkají nic zvláštního.

Balanc mezi chvástavým rapem a jemnými baladami na desce funguje, délka hodinu a deset minut by ale byla nesmyslná, i kdyby šlo o rapové album roku. To Queen samozřejmě není, stačí ale na pozici nejlepšího alba v dosud nevyrovnané diskografii Nicki Minaj.

V komerčním souboji s Cardi B zatím Nicki Minaj prohrává, prodejní trhák nevytvořila. Také osobní tahanice končí nerozhodně, Cardi B prý minulý týden na newyorském módním Fashion Weeku dostala od Nicki Minaj úder botou a roztržka ještě určitě neskončila.

Vítězové jsou ale jinde - i díky Cardi B a Nicki Minaj se momentálně rodí další a další skvělá jména. Velké raperky jako Queen Latifah, Lil Kim, Nicki Minaj nebo aktuálně Cardi B umetají cestu těm začínajícím: Rico Nasty, Saweetie, City Girls, Flohio, Ms. Banks, Cupcakke.

Ať už v souboji Cardi B proti Nicki Minaj vyhraje kdokoliv, záplavu nových raperek už nikdo nezastaví.