Nick Cave, Sting i Tom Odell vystoupí v Letňanech. Metronome Prague 2026 se blíží

Třídenní hudební akce s názvem Metronome Prague se letos bude konat od 19. do 21. června. Desátý ročník se poprvé uskuteční na Letišti Letňany. K již oznámeným jménům, mezi něž patří Nick Cave & The Bad Seeds, Sting, Jade, Manic Street Preachers, MAT123 & GUFRAU či The Flaming Lips, přibyli i další tři výrazní zahraniční interpreti – Tom Odell, Lykke Li a Balu Brigada.
Pátečním headlinerem festivalu bude britský zpěvák, písničkář a klavírista Tom Odell, který již na Metronome Prague vystoupil v roce 2018. Autor globálního hitu Another Love je známý svými intenzivními a emotivními koncerty, což potvrdil i při svém loňském vyprodaném vystoupení v Praze nebo jako předskokan Billie Eilish.
Ještě před ním poprvé v české metropoli vystoupí švédská zpěvačka Lykke Li, která tu představí své nové album. Publikum se může těšit na její nezaměnitelný hlas, silné emoce a melancholickou atmosféru, která z jejích koncertů činí výjimečný zážitek. Po několikaleté pauze se Lykke Li vrací na koncertní podia s její dost možná poslední deskou.
Australský zpěvák, skladatel a textař Nick Cave a jeho The Bad Seeds vystoupí v sobotu 20. června, o den později pak zahraje a zazpívá legendární frontman kapely The Police Sting.
Festivalový program v sobotu odpoledne odstartuje novozélandská kapela Balu Brigada. Skupina na sebe výrazně upozornila jako host Twenty One Pilots a letos ji čeká první samostatný headline koncert v Praze. Kapela si buduje jméno díky svěžímu indiepopovému zvuku, silným refrénům a sebevědomému vystupování, které z ní dělá jeden z nejzajímavějších nových projektů současné scény.
Posledním interpretem do line-upu je pražský rapper Anki – držitel ceny Vinyla za album I Fant to Feel Safe. Vedle světových ikon nabídne Metronome Prague 2026 i silnou sestavu současných trendsetterů a zástupců nové hudební vlny – Chezile, COBRAH, Ela Minus, Fletchr Fletchr, Judeline, KennyHoopla, MICO, Tei Shi a YES AND MAYBE. Festival tak dlouhodobě potvrzuje svou schopnost propojovat generace, hudební styly i kontinenty.
Desátý ročník Metronome Prague vzniká ve spolupráci s Live Nation Czech Republic. Výběr účinkujících i nové festivalové prostředí podtrhují ambici nabídnout mimořádný městský hudební zážitek. Vstupenky na akci jsou k dispozici za cenu od 2 580 Kč (jednodenní) a 4 280 Kč (třídenní). V nabídce jsou rovněž vstupenky se sezením na tribuně.
