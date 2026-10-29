Nevidomý italský pěvec Bocelli vystoupí v O2 areně. Do Česka se vrací opakovaně

Všichni příznivci italského tenoristy Andrea Bocelliho mají důvod k radosti: umělec 27. května příštího roku zazpívá v pražské O2 areně. Bocelli při své poslední návštěvě Česka letos v lednu dokázal O2 arenu během krátké doby vyprodat dvakrát po sobě a v roce 2027 dorazí s programem, kterým připomene třicet let od vydání svého přelomového alba Romanza.
Právě z výše zmíněného alba pochází úspěšný duet Con te partiró (Time To Say Goodbye) s britskou sopranistkou Sarah Brightmanovou.
"Živé vystoupení Bocelliho s britskou sopranistkou Sarah Brightmanovou v roce 1996 sledovalo 21 milionů diváků a skladba se okamžitě stala jednou z nejrychleji prodávaných a nejúspěšnějších singlů všech dob. Dodnes patří k absolutně nejoblíbenějším Bocelliho koncertním kusům," připomněla za pořádající společnost JV Classics Sylva Kovářová.
Bocelli v hale ve Vysočanech bude zpívat podesáté. Naposledy ho na dvou koncertech letos v lednu doprovázel Český národní symfonický orchestr (ČNSO) pod taktovkou amerického dirigenta Stevena Mercuria. Na programu koncertu byly mimo jiné skladby z alba Duets. Tímto albem a také několikadenním koncertem v domovském italském Lajaticu oslavil Bocelli předloni 30 let na světových pódiích. Vstupenky na aktuální koncert budou v prodeji od 30. října.
Interpret klasické i populární hudby prodal více než 90 milionů alb a zaznamenal přes 16 miliard streamů. Během své kariéry získal po šesti nominacích na cenu Grammy a Latin Grammy Award, je držitelem Zlatého glóbu, sedmi Classical BRIT Awards, sedmi World Music Awards a má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
Vystupoval pro čtyři prezidenty Spojených států amerických, tři papeže, britskou královskou rodinu a mnoho premiérů. Představil se ve všech největších koncertních sálech, operních domech a arénách. Ačkoli někdy kritici tvrdí, že jeho popularita je marketingovým tahem, má fanoušky po celém světě. V posledních letech zpíval kupříkladu za doprovodu orchestru řízeného humanoidním robotem, nahrál také písně s mladými popovými hvězdami Edem Sheeranem nebo Arianou Grande.
Bocelli zazpíval letos 6. února na stadionu San Siro v Miláně při zahájení zimní olympiády a 11. června na úvod 23. mistrovství světa ve fotbale s korejskou zpěvačkou Ejae představili hymnu šampionátu DNA - More Than A Game. V roce 2011 založil nadaci Andrea Bocelli Foundation (ABF), jejímž cílem je rozvoj strategických projektů na podporu lidí a komunit v těžkých situacích po celém světě.
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