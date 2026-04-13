„Nesmírně vtipný a plný mladistvé energie“. Kolegové vzpomínají na zesnulého Hybše

Přes vysoký věk udivoval dirigent, kapelník a trumpetista Václav Hybš mladistvým elánem. Byl nejenom vynikající muzikant, skladatel a aranžér, ale také nesmírně vtipný člověk. Byla radost s ním spolupracovat. ČTK to sdělili zpěvák Jiří Korn, sopranistka Eva Urbanová nebo pořadatel trutnovského festivalu Martin Věchet. Hybš zemřel v neděli ve věku 90 let.
"Václav byl neuvěřitelný člověk, nejenom vynikající muzikant, skladatel a aranžér, ale byl i báječný člověk a nesmírně vtipný," napsal v textové zprávě Korn.
S Hybšovým orchestrem Korn jezdil na koncerty autobusem a při cestách se obvykle projevil kapelníkův smysl pro humor. "Vždy, když jsme jeli kolem Lovosic, kde je chemička, v autobusu vstal a řekl: 'Vím tady o úžasné parcele. Budiž mu země lehká'," uvedl Korn.
S orchestrem rovněž vystupovala operní pěvkyně Urbanová. Stejně jako Korn, Karel Gott a Petra Janů zpívala na oslavě Hybšových osmdesátin na Žofíně.
S Hybšem se Urbanová seznámila právě na Žofíně při koncertu hvězd, mezi nimiž byl také světoznámý slovenský tenorista Peter Dvorský nebo Lucie Bílá. "Úplně mě odzbrojil, když mi řekl: 'Evo, vy byste krásně zpívala Granadu a já mám hezký český text.' Zpívala jsem mu to pak i na oslavě narozenin," uvedla Urbanová.
Zpěvačka také s Hybšovým orchestrem vystupovala s písní Caruso italského skladatele Lucia Dally. A kontakty pokračovaly i poté. "Potkávala jsem ho před Národním divadlem, u něhož bydlel a kam jsem šla zkoušet. Kolikrát jsem ho tam potkala, vždy jsme prohodili pár slov. Říkal, že ho všechno bolí, ale vypadal skvěle," řekla Urbanová.
S Hybšem byl v posledních letech často v telefonickém kontaktu pořadatel trutnovského festivalu Věchet. Orchestr Václava Hybše na něm s velkým úspěchem vystoupil před deseti lety, v roce 2016. "Zpočátku to byl šok, když se dozvěděl, že by měl přijet na undergroundový festival. Ale pečlivě se připravil, rok poté jsme si telefonovali," řekl Věchet.
Hybš na Trutnov podle Věcheta vzpomínal jako na báječný koncert. "Jenom ho mrzelo, že se do něj tenkrát Honza Rejžek obul někde v Lidovkách s nějakým komentářem skrz spolupráci s StB, nebo co to bylo. To tenkrát těžce nesl," doplnil Věchet.
Telefonáty pokračovaly i v poslední době. "Ty hovory byly dlouhé, měl silný, mladistvý elán. Byl furt plný energie a měli jsme si o čem povídat. Vlastně to byly hovory Sojuz a Apollo, oba jsme byli z jiného prostředí, ale přesto jsme si neustále měli co říct," dodal Věchet.
Hybšovu osobnost vyzdvihl i ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). "Václav Hybš byl od dětství jedním z mých nejoblíbenějších dirigentů. Pamatuji si, jak hrával se svým orchestrem v televizi, třeba v pořadu Zpívá celá rodina," sdělil ČTK Klempíř.
