Nemohou koncertovat, tak prodávají práva. Po Dylanovi se přidal Neil Young

Kanadský rocker Neil Young se stal dalším zpěvákem, který prodal podíl v právech ke svým písním. 50 procent tantiém vyplácených z toho, když některé z jeho 1180 skladeb zazní v reklamách, rozhlase, televizi či filmech bude nyní inkasovat britský investiční fond Hipgnosis Songs.

Firma to oznámila ve středu. Výše transakce podle agentury AP není známá.

Podobný krok již před měsícem učinil Bob Dylan, který kompletní práva na svých více než 600 písní prodal vydavatelství Universal Music, a to za odhadovanou částku mezi 300 až 500 miliony dolarů, v přepočtu 6,3 až 10,6 miliardy korun. Zpěvačka Stevie Nicksová ze skupiny Fleetwood Mac přenechala 80 procent práv ke svým písním fondu Primary Wave za 100 milionů dolarů, tedy 2,1 miliardy korun.

Zakladatel britského fondu Hipgnosis Merck Mercuriadis po uzavření nynější dohody řekl, že první Youngovo album si koupil jako sedmiletý. "Píseň Harvest mě okamžitě začala provázet životem. Znám každou notu, slovo, pomlku," uvedl. "Od té doby se s Neilem Youngem, nebo alespoň jeho hudbou, přátelím," dodal.

Za stejný idol Mercuriadis považuje Youngova dnes již nežijícího dlouholetého manažera Elliota Robertse. Ten zemřel předloni ve věku 76 let.

Jak připomíná agentura AP, hudební průmysl už druhou dekádou trpí klesajícími prodeji fyzických nosičů jako CD. Muzikanti to donedávna kompenzovali rostoucími příjmy ze streamovacích služeb typu Spotify či Apple Music, a především prodejem drahých vstupenek na koncerty pro tisíce lidí. Ty se však od loňského března, kdy ve světě propukla pandemie koronaviru, nesmějí konat.

Tantiémy z použití hudby nebo textů písní jsou tak pro přežití muzikantů náhle klíčové. Stejně tak okolo nich vzniká čím dál větší byznys, a to od roku 2018, kdy právě fond Hipgnosis vstoupil na londýnskou burzu.

Firmy, které práva získají, podle agentury AP obvykle tlačí na to, aby byly skladby co nejvíce využívány v televizních reklamách, na YouTube či Spotify, případně ve filmech či videohrách, a tedy generovaly co nejvyšší zisk. To by se právě Neilu Youngovi mohlo vymstít. Ve skladbě This Note’s For You z roku 1988 kritizoval umělce za to, že spolupracují na reklamách, přičemž ve videoklipu udělal konkrétní narážky na zpěváka Michaela Jacksona a kytaristu Erica Claptona.

"Nezpívám pro Pepsi, nezpívám pro Colu, nezpívám pro nikoho, byl bych trapnej," rýmoval tehdy Young.

Po více než 30 letech je dnes mnohem častější, že si hudebníci zajišťují dodatečný příjem licencováním své hudby do reklam. Neil Young se však snaží k tomu trendu nepřidávat, shrnuje agentura AP. Zda se na tom po uzavření dohody s Hipgnosis něco změní, není jasné.

"Sdílíme společnou integritu, étos a vášeň pramenící z víry v hudbu a v tyto důležité skladby. Nikdy nedopustíme, aby vznikl nějaký Burger of Gold," slibuje šéf britského fondu v narážce na Youngův hit Heart of Gold a konkrétně epizodu z roku 1973. Tehdy písničkář na koncertě v Alabamě oznámil, že odmítl licencovat tuto skladbu pro reklamu, protože by ji musel přejmenovat na Burger of Gold.

Časopis Variety.com od jednoho zdroje zjistil, že Young 50 procent práv prodal za 50 milionů dolarů, v přepočtu jednu miliardu korun. To by naznačovalo, že si ve smlouvě vymínil souhlas s každým použitím své hudby v reklamách. Oborový web Billboard.com naopak sumu odhaduje mezi 90 až 105 miliony dolarů, tedy ke dvěma miliardám korun.

Pětasedmdesátiletý Neil Young je od roku 1963 autorem více než 70 alb. Některá natočil sólově, další s kapelami jako Buffalo Springfield, Crazy Horse nebo Crosby, Stills, Nash & Young. K jeho největším hitům kromě Heart of Gold patří Cinnamon Girl, Harvest Moon, After the Gold Rush, Like a Hurricane nebo Rockin’ in the Free World.

Fond Hipgnosis vstoupil na burzu v roce 2018, za práva k písním již utratil v přepočtu přes 25 miliard korun. Vlastní práva mimo jiné na hity Shape of You od Eda Sheerana, Umbrella od Rihanny nebo Single Ladies od Beyoncé. Nákup dalších financuje uvolňováním nových akcií.

Zakladatel fondu Mercuriadis je přesvědčen, že díky trvanlivosti některých hitů a čím dál více času, který lidé v době pandemie tráví u služeb jako Spotify či YouTube, se investice do písní stává stejně spolehlivá jako například do zlata.

V důsledku koronavirové krize akcie písňového fondu na londýnské burze stouply téměř o 40 procent. Tento týden již fond zakoupil 100 procent práv k písním Lindseyho Buckinghama, známého ze skupiny Fleetwood Mac, a producenta Jimmyho Iovina, který pracoval na filmech jako 8. míle s raperem Eminemem či Zbohatni nebo chcípni s raperem 50 Centem.

Podle Variety.com lze čekat, že prodej práv na písně bude v dalších týdnech ještě akcelerovat, a to před nástupem nového amerického prezidenta Joea Bidena. Od něj branže očekává navýšení daně z kapitálových příjmů, tedy toho typu investic, jako jsou právě podíly na zisku nebo výnosy z cenných papírů.