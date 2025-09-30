Hit 99 Luftballons zazpívá Nena v Praze poprvé. Kdysi natočila klip s Panem Tau

Zpěvaččin největší hit 99 Luftballons z roku 1983 znají i ti, kteří nikdy žádnou její desku neslyšeli. Sklidil celosvětový úspěch v hitparádách v Evropě, Americe, Japonsku, Mexiku, Kanadě či Austrálii. V jednom díle Simpsonových si ho dokonce zazpíval i Homer Simpson. Nena ale není zpěvačkou jednoho hitu. Během pětačtyřicetileté kariéry prodala více než 25 milionů desek, což z ní činí jednu z nejúspěšnějších německých zpěvaček všech dob.
Skladba 99 Luftballons navíc není chytlavý popěvek s nějakým banálním textem. Nápad na ni se zrodil během koncertu Rolling Stones v roce 1982 v západoberlínském Waldbühne. Vypouštěly se při něm k nebi nafukovací balónky, které se náhodou seskupily do tvaru kosmické lodě. Kytaristu Neniny skupiny Carla Kargese tenkrát napadlo, co by se mohlo stát, kdyby přeletěly Berlínskou zeď. A zda by třeba omylem nerozpoutaly válečný konflikt.
Z tanečního parketu na koncertní pódium
Gabriele Susanne Kernerová se narodila v západoněmeckém Hagenu jako nejstarší ze tří dětí v rodině učitele. Svoji přezdívku získala ve čtyřech letech na Mallorce. Vzniklo zkomoleninou španělského slova "niña", což znamená "holčička": "V roce 1964 jsem byla na prázdninách u moře s rodiči a hrála si každý den se španělskými dětmi," vysvětluje zpěvačka. "Říkaly mi Nena, a to se mi natolik zalíbilo, že jsem to pak pořád dokola brebentila. Takže jsem si sama dala nové jméno."
Nena nedokončila střední školu a po třech letech opustila bez výučního listu i obor zlatnictví. Měla zcela jiné představy o tom, jak chce žít. Byla dítě rock’n’rollu. Chtěla být svobodná, objevovat stále něco nového a především se věnovat vlastní hudbě.
"Ve dvanácti jsem každý den celé hodiny poslouchala své oblíbené kapely a zpěváky," vzpomíná Nena. "První singl, který jsem si koupila, byl Paranoid od Black Sabbath. A o pár dnů později jsem v rádiu slyšela skladbu Angie od Rolling Stones. Hudba mě přenášela do jiných sfér."
Její vlastní kariéra začala v létě roku 1979, kdy ji uviděl tančit na diskotéce kytarista Rainer Kitzmann. Ten právě založil kytarovou skupinu The Stripes a hledal pro ni zpěvačku. Kapela se sice během tří let rozešla, avšak její nahrávací společnost CBS Neně nabídla smlouvu, pokud se přestěhuje z Hagenu do Berlína a nebude zpívat anglicky, ale německy.
Zpěvačka obojímu vyhověla a s kapelou nazvanou podle její přezdívky vydala v červnu 1982 první singl Nur geträumt. Písnička se po jejím vystoupení v televizní show Musikladen stala v Německu nečekaným hitem a předznamenala úspěch debutového alba Nena, které vyšlo následující rok. Píseň 99 Luftballons se stala megahitem, byť kapelu od jejího vydání na singlu společnost CBS původně odrazovala, protože "neměla refrén". Posléze Nenu label naopak dotlačil k vydání anglické verze 99 Red Balloons.
Surfování na nové německé vlně
Novináři začali Nenu řadit k žánrově různorodému hudebnímu hnutí Neue Deutsche Welle, které mělo původně kořeny v britském punku a new wave. Typické pro ně bylo využití elektronických nástrojů a německy zpívané texty.
"Nešlo nás nikam zaškatulkovat, i když se o to média pořád pokoušela," ohlíží se Nena za dobou, kdy její skupina spojila popový syntezátorový zvuk s kytarovými riffy a "geometrickou" rytmikou. "Vezli jsme se sice na vlně Neue Deutsche Welle, ale nezapadali jsme do ní, protože jsme měli vlastní styl a dělali jsme nadčasové písničky."
Skladba 99 Luftballons se sice stala jediným skutečným hitem Neny v anglicky mluvícím světě, zpěvačka ale i v následujících letech zaznamenala další úspěchy v evropských zemích. Nicméně pár měsíců poté, co na konci roku 1986 vyšlo čtvrté album Eisbrecher, se kapela rozpadla. Skončil také osmiletý vztah Neny s bubeníkem Rolfem Brendelem.
Zpěvaččino první sólové album Wunder gescheh'n vyšlo 5. listopadu 1989, tedy pouhé čtyři dny před pádem Berlínské zdi. Jeho titulní skladba, která reflektovala Nenino těhotenství, zazněla na konci jedenáctihodinové rockové akce Konzert für Berlin uspořádané 12. listopadu. Stala se zpěvaččiným posledním velkým hitem minulého století.
Během následujících 12 let natočila pět alb, která neměla špatná hodnocení u kritiků, ale komerčně nebyla příliš úspěšná. Návrat na vrchol hitparád i na koncertní pódia přinesl až rok 2002, kdy vydala desku Nena feat. Nena. Na albu se objevily nově aranžované verze jejích dřívějších šlágrů, včetně dvojjazyčné skladby Anyplace, Anywhere, Anytime. Německá královna popu ji nazpívala s anglickou osmdesátkovou hvězdou Kim Wilde.
Od Rammstein po Dietrichovou
Album Willst du mit mir gehn z roku 2005, které zviditelnila skladba Liebe ist, dosáhlo platinového prodeje. Nena se ale nezříkala experimentů. O dva roky později například vydala album Cover Me, složené výhradně z převzatých skladeb interpretů a skupin v překvapivě širokém rozptylu od Davida Bowieho přes Rolling Stones a Rammstein až po Boba Dylana či Marlene Dietrichovou.
Další nečekanou polohu přineslo album Oldschool, které před deseti lety produkoval německý rapper Samy Deluxe. "Setkávání mezi různými světy jsou přece ta nejzajímavější," usmívá se Nena: "Samy a já jsme rychle zjistili, že se máme navzájem v oblibě a že se navzájem inspirujeme. A o několik týdnů později přišel s prvními nápady na nové písničky." Jeden recenzent o této desce napsal, že na ní Nenin hlas zní "stejně svěže jako v dobách aerobiku a Rubikovy kostky".
Od roku 2009 Nena natáčí desky u vlastní nahrávací společnosti The Laugh & Peas Company. U ní v roce 2020 vyšlo i její zatím poslední, baladicky laděné album Licht, které si nadělila k šedesátinám. Na nahrávce, která se dokončovala během covidového lockdownu v Nenině domě, se pěvecky i autorsky podílely všechny její čtyři děti i její partner, bubeník Philipp Palm. "Už několik let se mnou členové mojí rodiny vystupují i na koncertním pódiu," připomíná Nena.
Nena v rámci turné Wir gehören zusammen (Patříme k sobě), které loni v Evropě navštívilo přes 150 000 diváků, odehraje v Praze více než dvouhodinový koncert. Doprovodí ji desetičlenná kapela. Jádro vystoupení by měly tvořit hity z 80. let a písně z alba Licht, které doplní reprezentativní průřez dalšími deskami a také několik coververzí.
Nena v Praze vystoupí sice úplně poprvé, má k ní ale speciální vazbu z minulosti. V roce 1990 natočila v její historické části videoklip k písni Du bist überall, v němž se v roli Pana Tau objevil herec Otto Šimánek. "Pan Tau mě jako dítě zcela okouzlil," objasňuje Nena svůj vztah k gentlemanovi v černé buřince. "Byl to pro mě někdo, kdo mi rozuměl, a koho dodnes miluji."