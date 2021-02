Nekrolog: Pro Štaidla byl byznys důležitější než politika, po revoluci se stáhl

Se smrtí Ladislava Štaidla definitivně odešla velká čtyřka, která od 60. do 80. let minulého století výrazně formovala československou populární hudbu – Karel Gott, Karel Svoboda a bratři Štaidlové. Dnešní pop je úplně jiný, byť stopy po jejich působení najdeme stále. Třeba i v negaci toho, co vytvořili.