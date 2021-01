Nekrolog: Ve věku 41 let zemřel písničkář Stypka. Nestihl ani zčásti vyčerpat talent

Že trpí rakovinou slinivky, oznámil před rokem a půl. Jeho muzikantské okolí vědělo, že bojuje beznadějný zápas, přesto je bolestivě ranil předčasný odchod písničkáře Davida Stypky. Ve věku 41 let tuto neděli zemřel nadaný člověk, který ani zčásti nestihl vyčerpat talent, jenž mu byl dán.

Stypka pocházel ze severní Moravy, podobně jako celý zástup interpretů jedné generace. Třinec, Nový Jičín nebo Frýdek-Místek rok co rok zásobují českou scénu osobnostmi.

Z Třince pocházejí Ewa Farna, Markéta Konvičková, Albert Černý nebo Tomáš Klus, z Nového Jičína klavírista Tomáš Kačo, ve Frýdku-Místku kromě Stypky vyrůstal třeba mladší Mirai Navrátil. "Nikdo k nám nejezdil, tak jsme si museli dělat hudbu sami," glosoval to Stypka.

Ve velkém na sebe poprvé upozornil roku 2016, kdy se svou skupinou Bandjeez po dvou nepovedených CD vydal kritikou vysoce chválené EP Jericho.

Díky němu získal nejen nominaci na Objev roku v Cenách Anděl, ale také image lehce temného, do sebe schouleného autora nepříliš radostných písní. Tu rok nato ještě posílil Stypkův největší hit Dobré ráno, milá, který nazpíval s Ewou Farnou a dodnes má na YouTube přes 12 milionů zhlédnutí.

Z obrazu milostné beznaděje a chorobné žárlivosti se stala trvalka, jíž je dodnes možné slyšet v mnoha českých rádiích. Ewa Farna později v jednom rozhovoru našla výstižné slovo, které vysvětluje úspěch Stypkovy skladby: uhrančivost.

David Stypka patřil mezi kultivované písničkáře. Než se stal respektovaným songwriterem, měl za sebou rozsáhlou regionální novinářskou činnost. Uměl se vyjadřovat tvůrčím způsobem, v textech přesně formuloval a směřoval sdělení "k věci".

Na druhou stranu ho právě literární erudice tlačila do spíše intelektuální polohy a stylizace. Časem z něj mohl být zajímavý prozaik.

Stypkův duet s Ewou Farnou Dobré ráno, milá má na YouTube 12,5 milionu zhlédnutí. | Video: SinglTon/Universal

Díky úspěchu duetu Dobré ráno, milá získal v roce 2017 Cenu Anděl jako interpret roku, a navíc dvě nominace - za samotnou píseň a album Neboj, z nějž pochází. Předcházela tomu usilovná spolupráce s producentem Martinem Ledvinou, lemovaná desítkami nových a nových verzí písní.

Stypka patřil se skupinou Jelen, zpěvačkou Debbi nebo talentovanými písničkářkami Terezou Balonovou a Kateřinou Marií Tichou do okruhu interpretů labelu SinglTon vedeného hledačem talentů Martinem Červinkou.

Muž, který objevil mimo jiné Tomáše Kluse nebo Marka Ztraceného, do Stypky vkládal velké naděje. Cenil si jeho originalitu, autorské nadání a schopnost dát hudbě něco nového.

"Naplňoval slovo umělec tím, že byl schopen překročit hranice běžné popkultury. Nebyl to jen písničkář, byl to vizionář. Pusťte si nedávné záběry z útoku na americký Kongres a k tomu jeho píseň Vrány taky. On to cítil už před sedmi lety," vzkazuje Červinka.