Nejvíc nominací na Grammy získal Jon Batiste, uspět může i Olivia Rodrigo

Popový hudebník a bavič s průpravou v jazzové kompozici Jon Batiste obdržel nejvíc nominací na americké ceny Grammy, proměnit je může v 11 kategoriích. Po osmi mají zpěvák Justin Bieber a zpěvačky Doja Cat nebo H.E.R.

O hlavní sošku pro album roku budou Batiste a Bieber soupeřit s mladými popovými hvězdami Billie Eilish, Taylor Swift a Olivií Rodrigo, dále s R&B zpěvačkou Doja Cat, písničkářkou H.E.R, rapery Kanyem Westem a Lil Nasem X plus tvůrčím duem Lady Gaga a Tony Bennett.

Nominace v úterý večer středoevropského času oznámila pořádající Národní akademie hudebního umění a věd. Nejprestižnější ceny amerického hudebního průmyslu budou v Los Angeles uděleny 31. ledna.

V kategoriích album, píseň a nahrávka roku je nově deset uchazečů místo dřívějších osmi. "Umožňuje to pokrýt širší hudební spektrum, více umělců a více žánrů," vysvětluje šéf akademie Harvey Mason mladší.

Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Justin Bieber a Jon Batiste mají všichni šanci získat sošku i pro nahrávku roku, stejně jako například švédská kapela Abba s comebackovým singlem I Still Have Faith in You. Na Grammy je nominovaná poprvé, v 70. ani 80. letech minulého století se to Abbě nepodařilo.

Zpěvačka Taylor Swift však s deskou Evermore promění nanejvýš nominaci na album roku, do kategorií nejlepší píseň a nahrávka se nedostala.

Teprve osmnáctiletá Olivia Rodrigo, která v lednu prorazila se singlem Drivers License, posbírala za debutové album Sour sedm nominací. Může se stát také objevem roku.

Pětatřicetiletý Jon Batiste, jenž šestým rokem vede kapelu v zábavní talkshow Stephena Colberta, byl navržen mimo jiné na nejlepší videoklip Freedom ze soulového alba We Are. Klip inspirovaly loňské protesty vedené pod hlavičkou hnutí Black Lives Matter.

Hudebník své pocity vyjádřil tweetem plným vykřičníků. Batiste letos obdržitel Oscara i Zlatý glóbus za písně k animovanému filmu Duše od Pixaru.

V méně sledovaných kategoriích dvě nominace získal skladatel a šestinásobný americký držitel Grammy Vince Mendoza za skladby z desky Freedom Over Everything, kterou nahrál s Českým národním symfonickým orchestrem. Uspět může s kompozicí Concerto for Orchestra: Finale v kategorii nejlepší instrumentální skladba a To the Edge of Longing v kategorii nejlepší aranžmá, nástroje a zpěv.

"Máme z toho obrovskou radost, protože je to vlastně naše iniciativa a hodně jsme se té desce věnovali. Začali jsme na ní pracovat asi před čtyřmi nebo pěti roky. Kromě toho, že je v ní hodně energie, tak jsme také jejími producenty. Jsem proto rád, že se to takto vrací. Už ta nominace je odměna," říká Jan Hasenöhrl, trumpetista ředitel Českého národního symfonického orchestru.

11 !!!!!!!!!!!! — jon batiste (@JonBatiste) November 23, 2021

Národní akademie hudebního umění a věd poslední roky čelila nařčením, že nominace nevybírá transparentně. Letos proto změnila pravidla. Reagovala tak i na loňskou kauzu, kdy kanadský zpěvák The Weeknd nedostal ani jednu nominaci za své hitové a zároveň kritiky vlídně přijaté album After Hours. Zpěvák v reakci na to prohlásil, že Grammy jsou zkorumpované, a řekl, že už své příští desky nominovat nehodlá.

Letos o nominacích rozhodovalo přes 11 tisíc členů akademie, kteří budou také volit vítěze. Patří mezi ně hudebníci, producenti, autoři songů i zástupci technických profesí z branže. Dosud seznamy nominovaných vytvářeli odborníci, jejichž jména pořadatelé nezveřejňovali.

"Všichni na to budou mít nějaký názor a každý se vyjádří. Důvod je prostý. Na hudbě záleží a záleží také na lidech, kteří ji vytvářejí," poznamenává šéf akademie Mason.

Deník New York Times kvituje, že díky novým pravidlům jsou nominace pestřejší než dřív, a připomíná, že jen na streamovací službě Spotify každý den přibude okolo 60 tisíc tracků.

Korejská chlapecká kapela BTS, která už téměř dva roky kraluje hitparádám, avšak Grammy dosud nezískala, je nominovaná za singl Butter v popové kategorii. V těch hlavních ale neuspěla. Členové BTS se naopak radovali tuto neděli na cenách American Music Awards, o jejichž výsledku rozhodují fanoušci.

Mezi nominacemi zaujme již druhá spolupráce popové zpěvačky Lady Gaga s pětadevadesátiletým zpěvákem jazzových standardů Tonym Bennettem. Ten trpí Alzheimerovou chorobou. Jejich společná deska nazvaná Love for Sale vyšla poslední zářijový den a je patrně Bennettovou poslední.

Šance získat Grammy měly písně a desky vydané od loňského do letošního září. Například zpěvačka Adele, která nové album zveřejnila uplynulý pátek, tak může uspět až za rok.

Dosud nejvíce nominací na Grammy podle agentury AP získal raper Jay-Z, dohromady jich nasbíral 83 a 23 proměnil. Nyní může přidat další tři.

Pořadatelé konkurenčních anglických Brit Awards v pondělí oznámili, že ruší samostatné kategorie pro nejlepší zpěváky a zpěvačky. Ve snaze o větší inkluzi nyní budou zástupci všech pohlaví soupeřit o jednu sošku ve dvou kategoriích, jedné pro Angličany a druhé pro umělce ze zbytku světa, doplňuje agentura AP.