Největší hit všech dob. Weekndova skladba Blinding Lights překonala rekord z 60. let

Singl Blinding Lights od kanadského zpěváka The Weeknda se stal historicky nejúspěšnější písní všech dob v žebříčku sestavovaném časopisem Billboard. Překonal rekord, který od 60. let minulého století držela coververze hitu The Twist od rokenrolového zpěváka Chubbyho Checkera.

Blinding Lights, jež stojí na tanečním rytmu i použití syntezátorů a vycházejí z estetiky 80. let minulého století, jsou součástí Weekndova loňského alba After Hours. Singl však zpěvák zveřejnil dřív, už v listopadu 2019.

Od té doby se Blinding Lights již 90 týdnů drží v žebříčku Billboard Hot 100, spočítali tento týden organizátoři. Po dobu 43 týdnů byla skladba součástí top 5, dokonce 57 týdnů pak vydržela v top 10.

Letos v září překonala milník 2,5 miliardy přehrání na Spotify a k její popularitě přispěla také taneční výzva na platformě TikTok nebo to, když ji The Weekend zazpíval na finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, doplňuje BBC.

Dosavadní rekord držel dnes osmdesátiletý Chubby Checker se svou verzí tanečního songu The Twist. V hitparádách bodoval roku 1960 a znovu o dva roky později.

O tom, která skladba je nejúspěšnější, podle Billboardu rozhoduje, jak dlouho se jí dařilo držet mezi nejposlouchanějšími a jakých průběžně dosahovala umístění. Časopis žebříček sestavuje již 63 let.

"Nevím, jestli už jsem to úplně pobral," řekl magazínu jedenatřicetiletý Weeknd, když se o rekordu dozvěděl. "Snažím se moc si to nepřipouštět. Jsem prostě hrozně vděčný," dodal.

Podle deníku Guardian právě píseň Blinding Lights definitivně potvrdila, že Weeknd patří na špičku současného popu a R&B.

"Tu skladbu jsem vydal v době, kdy už jsem za sebou měl deset let v branži. Tím je to pro mě cennější, beru to jako stvrzení úspěchu a je to jiné, než kdyby to byl můj první hit, se kterým teprve začínám. To by mě spíš děsilo," komentuje The Weeknd.

Ten měl vloni vystoupit v pražské O2 areně, koncert pořádaný agenturou Live Nation byl však kvůli pandemii nejprve přeložen na letošní listopad a nakonec úplně zrušen stejně jako celé světové turné After Hours. Nová data vystoupení zatím zpěvák neoznámil.

V historickém žebříčku Billboardu za písněmi Blinding Lights a Twist následují Smooth od kytaristy Santany a zpěváka Roba Thomase plus šlágr Mack the Knife ze Třígrošové opery Kurta Weilla a Bertolta Brechta v podání Američana Bobbyho Darina. Pátý je Uptown Funk od Bruna Marse a Marka Ronsona.