„Nejtěžší bylo donutit generátor videí, aby mě nesvlékal.“ Radůza má nový videoklip

Písničkářka Radůza právě vydává nový singl a videoklip Jako bych žil v traileru a volně jím navazuje na předchozí skladbu Já tě prosím, buď tu se mnou. Stejně jako zmíněná píseň má být i tento song součástí zamýšleného pašijového cyklu. Radůza v novince komentuje současné společenské dění. "Jako by konec světa přicházel, těm zlým se dobře daří," zpívá v ní.
Ve svém textu odkazuje jak k ikonickým postavám popkultury, jako jsou soudce Dredd či soudkyně Barbara, tak k nadčasovým hodnotám víry, naděje a lásky, které staví do nápaditého kontrastu.
Autorka si píseň natočila i produkčně připravila zcela sama – včetně zvukového záznamu. Výjimkou je basový part, který zahrál Tomáš Liška. Mixu a masteringu se ujal osvědčeny sound designer Armin Effenberger.
Radůza se tentokrát vydává do dosud neprobádaných končin nejen po hudební, ale i po vizuální stránce. Píseň doprovází výrazný videoklip vytvořený ve formátu pro mobilní telefony, který sám o sobě reflektuje realitu současného mediálního prostoru. Výtvarné zpracování i použitá technologie posouvají celý koncept až na hranici žánru sci-fi.
Klip vznikl s pomocí umělé inteligence. Jak Radůza uvedla: „Nejtěžší bylo donutit generátor videí, aby mě nesvlékal a neanimoval v rádoby svůdných grimasách. I když jsem zadávala velmi specifické prompty, vždy mi alespoň obul boty na podpatku.“ Zároveň dodala: „Nechtěla jsem proti používání AI bojovat – ta už dávno prostoupila do všech oblastí našeho života. Chtěla jsem ale ukázat její limity a možnosti a to, jak odráží lidské chování. Nabízí nám to, co po ní většina z nás chce.“
