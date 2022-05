Nejspíš poslední velká erupce. Kapela Stromboli vyráží na turné

Stromboli, bigbítová kapela založená na kytarovém umu Michala Pavlíčka a zpěvu Báry Basikové, vyrazí na několikrát odsunuté turné. První z koncertů odložených kvůli koronaviru se uskuteční příští pátek 20. května v Litomyšli, šňůra vyvrcholí 30. června na pražské letní scéně Ledárny Open Air.

Do té doby Stromboli vystoupí v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově, ostravském klubu Garage nebo brněnském Mahenově divadle. Zahraje také v letních amfiteátrech, například v podhradí Lokte, Mikulova či Valečova.

"I když je to nejspíš poslední velká erupce této kapely, těšíme se, že skladby jako Osiřela košilela, Veliké lalulá nebo Ó hory, ó hory zase ožijí na pódiu v původní sestavě. Dáme do toho všechno," slibuje Pavlíček.

Toho doprovodí původní sestava, tedy zpěvačka Bára Basiková, basista Jiří Veselý, bubeník Klaudius Kryšpín a klávesistka Vendula Kašpárková. Jako host se na několika koncertech objeví i Vilém Čok. Stromboli charakterizuje kombinace rocku i jazzrocku, éterického hlasu Basikové, agresivních hudebních ploch nebo citlivých experimentů s kytarovými efekty.

Projekt vznikl v době, kdy z politických důvodů nesměl vystupovat Pražský výběr, jehož je Pavlíček členem. Kytarista tehdy několik let psal písně takzvaně do šuplíku. "Když jsem skládal hudbu pro tento projekt, zrovna jsem pročítal knihu o sopkách a sopečné běsnění mne fascinovalo. Stromboli se mi líbila, jak hrdě trčí z nekonečného moře a že je to jediná nonstop činná sopka v Evropě. Analogie sopky mi přišla vhodná: výbušná extatická hudba s náladovými vlnami," vzpomínal před lety Pavlíček s odkazem na italskou sopku.

Zásadním impulzem pro něj ale bylo setkání s Basikovou, zpěvačkou kapely Precedens. "Stala se pro mne stěžejní inspirací. Snažil jsem se dostat do hudby co nejvíc emocí a abstraktních pocitů. Bylo to i takové snové vytržení z reality," uvedl.

Debutové album Stromboli vyšlo roku 1987. Rok nato Kryšpín s Kašpárkovou emigrovali do Austrálie, v sestavě je nahradili bubeník Jan Seidl a klávesista Roman Dragoun. Původního baskytaristu Vladimíra Gumu Kulhánka vystřídal Jiří Veselý.

Záznam skladby Tesáky, jak ji Stromboli roku 2014 zahrála v pražské O2 areně. | Video: Warner Music

Skupina pak natočila anglicky zpívané album Shutdown, které vyšlo v roce 1989 a na kterém se podíleli textaři Michal Horáček, Martin Němec, Michael Žantovský a Ondřej Hejma.

Do 90. let už ale aktéři Stromboli vstoupili s vlastními projekty a třeba Pavlíček ještě v minulé dekádě řekl, že svou další tvorbou už Stromboli "asi nepřekonal, v originalitě a čistotě výpovědi".

Podle něj se Stromboli od Pražského výběru liší tím, že má "abstraktnější, romantičtější polohu", popsal pro Hospodářské noviny. "Pražský výběr je nářez, tatrmanství 'velkých chlapíků', kteří se zároveň umí shodit. U Stromboli není náznak sarkasmu, s ní se dostávám do snového světa, který samozřejmě může mít i agresivnější polohy," řekl.

Další nahrávku nazvanou Fiat lux, v překladu Budiž světlo, vydala Stromboli až v roce 2014. S Pavlíčkem a Basikovou ji vytvořili baskytarista Veselý a bubeník Kryšpín, texty dodali Vlastimil Třešňák nebo Petr Kolečko.

Tentýž rok Stromboli v pražské O2 areně oslavila 30 let od založení. Vystoupení na scéně připomínající cirkusové šapitó se střídmým osvětlením aplaudovalo dle odhadů pořadatelů téměř 10 tisíc lidí.