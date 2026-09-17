„Nejnižší bod“ kariéry. Turné Eda Sheerana kolabuje kvůli Palestině

Zpěvák Ed Sheeran zažívá největší krizi ve své kariéře, píše britská BBC. Rozbuškou se stala otázka Palestiny. Sheeranův předskokan pro tour, raper Macklemore, totiž při první show šňůry zaskandoval: „Svobodná Palestina!“, což vedlo k jeho vyřazení ze zbytku plánovaných koncertů. Jak píše americké rádio NPR, nastávající kontroverze vedla k rozkladu zbytku turné po Spojených státech.
„Umělci nesmí být umlčováni, když se postaví za utlačované. Rozhodl jsem se proto odstoupit od nadcházejících koncertů. Stojím s Palestinou a jejím lidem,“ napsal Finneas, hudebník a bratr zpěvačky Billie Eilish.
Měl být dalším z předskokanů, kteří by britského zpěváka doprovodili na jeho jihoamerických štacích The Loop Tour. Následně, jak informuje NPR, odstoupili z tour všichni další doprovázející umělci.
Šlo například o irského písničkáře Aarona Rowea nebo dánskou kapelu Lukas Graham. Pravděpodobně nejpalčivější je ale pro Sheerana konec spolupráce s irskou kapelou Beoga. Ta zpěváka už roky doprovází při většině koncertů a také se podílela na tvorbě řady jeho skladeb.
Zbabělá reakce?
Odstoupení umělců ale nepřišlo okamžitě po vyřazení Macklemora. Rozbuškou byla zřejmě následná reakce samotného Sheerana, který si podle hudebních novinářů oslovených BBC nad celou kontroverzí tzv. „umyl ruce“.
„Macklemorovo vyřazení z tour bylo rozhodnutí promotérů (Messina Touring Group), ne moje. Jsem zhrozený konfliktem mezi Izraelem a Palestinou a utrpením na obou stranách. Ti, kdo chodí na mé shows, neočekávají politický setlist (seznam skladeb pozn. red.),“ zveřejnil mj. Sheeran na svém Instagramu.
Britský hudební novinář Jeffrey Ingold Sheeranovu reakci komentuje jako zbabělou. „Je jedním z největších muzikantů na světě. Má moc a vliv a jen si nad celou situací umyl ruce a v zásadě řekl, není to má zodpovědnost,“ uvedl Ingold pro BBC.
Další z novinářů oslovených BBC ale pochybuje, že kontroverze extrémně úspěšnou kariéru Sheerana pohřbí. „Většina lidí nechodí na jeho koncerty, aby jim byla připomínána témata, jako je Gaza,“ tvrdí Jem Aswad, exekutivní hudební editor magazínu Variety.
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