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Hudba

Nebudem se bát. David Koller vydal nové album, zahrál si na něm s hvězdným kytaristou

ČTK
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Zpěvák a skladatel David Koller vydal šesté studiové album s názvem Nebudem se bát, na kterém spolupracoval s řadou výrazných hostů. Ve skladbě Mezi řádky hraje jeden z nejslavnějších světových kytaristů Al Di Meola a zpívá slovenská šansoniérka Szidi Tobias. Na textech se podíleli mimo jiné Patrik Hartl, Jan Sahara Hedl, Jáchym Topol nebo Barbora Topol Hanková.

Praha 4.12.2024 Koncert David Koller vánoční koncert ve Fóru Karlín. FOTO. MAFRA
David Koller během svého vánočního koncertu v pražském Fóru Karlín v prosinci roku 2024..Foto: Profimedia – MICHAL RŮŽIČKA / MFDNES + LN
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David Koller s kapelou představí nové album na podzimním a jarním turné, které odstartuje 21. října 2026 v Chomutově a vyvrcholí křtem alba na pražském koncertě 27. května 2027 na centrálním tenisovém kurtu Štvanice v Praze.

"Szidi jsem oslovil kvůli jejímu drsnému až uhrančivému hlasu. Kromě ní a dalších hostů jsem ale chtěl mít na albu i skvělého kytaristu ze světa, který by do ní vnesl závan čerstvého větru," uvedl k písni Mezi řádky Koller.

Cestu k Di Meolovi mu otevřel manažer Nikolas Krofta, který se zná s kytaristovou manželkou. "Slíbil, že se jí zeptá, a vyšlo to," podotkl Koller. Al Di Meola pak svůj part nahrál letos v červenci v Churchill Road Studios.

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Album se jmenuje podle skladby Nebudem se bát, kterou už posluchači mohou znát z letních koncertů. Pro Kollera má ale název i obecnější význam. „Člověk by měl umět se strachem pracovat a nenechat se jím ovládat. Nejde o jednotící téma desky. Každá píseň vznikala trochu jinak, každá má svůj příběh a motiv. Album vnímám jako zastřešení písní vznikajících v různých obdobích s různými lidmi," sdělil Koller.

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Singl Únos napsal David Koller na text Barbory Topol Hankové, která je na albu podepsaná pod třemi texty. „Její ženské vidění světa mi přijde zajímavé," podotkl.

Na finální podobě alba Nebudem se bát, se podílel také britský producent a zvukový inženýr Steve Lyon, Kollerův spolupracovník z desky Československo, který měl na starosti mix a mastering devíti skladeb. Album nahrála Kollerova kapela ve složení Adam Koller, Marek Minárik, Michal Pelant, Martin Kroupa Kryštof a Víťa Halška. Dalšími hosty byli Luboš Novotný, Miroslav Hloucal, Lukáš Chromek, Martin Valihora a Ondřej Hauser.

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Koller vydal svou zatím poslední sólovou desku nazvanou LP XXIII před třemi roky. Loni vyšel na streamech a YouTube pod názvem Live Forum Karlín 2024 záznam koncertu. Přináší průřez více než 30 lety Kollerovy tvorby - od autorských skladeb přes úpravy písní z éry jeho působení ve skupině Lucie až po vystoupení hostů. Mezi nimi je třeba zpěvačka Lenka Dusilová hostující v písních Sen a Amerika.

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Pražský rodák Koller, který loni oslavil pětašedesátiny, před dvěma lety naposledy vystoupil jako člen rockové kapely Lucie, jejíž součástí byl od roku 1987. Založením kapely Kollerband navázal na svůj sólový projekt z roku 1993. Pod názvem Kollerband seskupil roku 2002 své hudební přátele a v květnu 2004 (v době pauzy Lucie) vydal první dvojalbum. V sestavě jeho nynější doprovodné skupiny působí jako bubeník i jeho syn Adam Koller.

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