Naši chlapci umírají zbytečně. Zpěvačka Pugačovová se postavila Putinovi

Ještě před třemi roky ruský prezident Vladimir Putin blahopřál zpěvačce Alle Pugačovové a označil ji za "měřítko profesionality a oddanosti svému poslání". Teď se ho někdejší sovětská a možná největší současná ruská popová hvězda zřekla, když zkritizovala Putinovu válku na Ukrajině.

Podle ní ruští vojáci umírají za iluzorní cíle, konflikt zatěžuje obyčejné Rusy a dělá z Ruska světového vyvrhela. Třiasedmdesátiletá zpěvačka to uvedla tuto neděli. Postavila se za svého manžela Maxima Galkina a vyzvala ruský režim, aby také ji označil za zahraniční agentku.

Od 24. února, kdy zahájilo invazi na Ukrajinu, Rusko tvrdě potírá disent a pokutuje či rovnou zavírá umělce, kteří se postaví proti válce. Státní televize je označuje za vlastizrádce či právě agenty cizí mocnosti, jako to udělala v případě šestačtyřicetiletého humoristy a televizního komika Maxima Galkina. Toho ruská moc zařadila na seznam takzvaných zahraničních agentů 16. září.

"Žádám, abyste také mě zařadili na seznam zahraničních agentů působících proti mé milované zemi, protože já jsem se svým manželem solidární," napsala nyní Pugačovová na Instagram. Tato sociální síť je v Rusku již zakázaná. Svého manžela pěvkyně označila za vlastence, který se bil za prosperující, mírumilovnou a svobodnou zemi, kde "už naši chlapci nebudou umírat pro iluzorní cíle".

Rusko se podle ní stává světovým vyvrhelem a Západem přijaté sankce zatěžují život obyčejných Rusů. Zpěvačka nepoužila slovo válka, které je v zemi zakázané, ale jasně se distancovala od toho, co Kreml nazývá speciální vojenskou operací.

Podle agentury Reuters je tak tvrdá kritika od jedné z nejznámějších ruských celebrit, jež vydala přes dvacet alb, prodala přes 250 milionů nosičů a roku 1997 reprezentovala svou vlast na soutěži Eurovize, vzácná a pro režim potenciálně nebezpečná. Naznačuje také, jak moc se ruská elita kvůli válce obává o budoucnost své země.

Pugačovová v roce 2016 obdržela řád Za zásluhy o vlast z rukou ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten jí pak o tři roky později blahopřál k sedmdesátinám. "Talent a neobyčejné pěvecké schopnosti, výrazný umělecký temperament a pracovitost vás dostaly na popový Olymp a vydobyly opravdu všelidovou slávu," řekl tehdy Putin.

Začátkem letošního března Pugačovová se synem a mladší dcerou odcestovala z Ruska do Izraele. Koncem minulého měsíce se však podle britské BBC do vlasti vrátila a oznámila, že 1. září hodlá poslat své děti zpět do školy.

Její manžel Maxim Galkin konflikt koncem února odsoudil jako jeden z prvních a sklidil za to kritiku od mnoha ruských uživatelů na internetu. Na Instagramu zveřejnil černý čtverec a napsal, že "nelze vyjádřit slovy, co cítí". V příspěvku také použil heslo "ne válce" a uvedl, že je v kontaktu s příbuznými a přáteli na Ukrajině.

Podle ruských médií byl Galkin jednou z prvních ruských známých osobností, jež se ke konfliktu vyjádřily. V průběhu léta vystupoval v Izraeli nebo po Evropě a tvrdě kritizoval Rusko i prezidenta Putina, doplňuje server The Moscow Times. Podle něj měl Galkin vyprodáno také v lotyšském lázeňském městě Jūrmala, kde s Pugačovovou tradičně tráví léto.

Začátkem tohoto měsíce mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov konstatoval, že cesty Ruska a Maxima Galkina se zjevně rozešly. "Řekl něco velmi ošklivého," sdělil Peskov.

Ruský zákon o zahraničních agentech z roku 2012 je v rozporu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, rozhodl letos v červnu Evropský soud pro lidská práva. Mezinárodní soud se sídlem ve Štrasburku uvedl, že zákon porušuje práva dotyčných nevládních organizací, a nařídil Rusku zaplatit mnohým z nich kompenzace.

Alla Pugačovová svého času zazpívala také na československém festivalu Bratislavská lyra a její tehdejší hit se dočkal i české verze.

Proti válce už se v Rusku vyjádřila spousta známých hudebníků včetně lídra populární rockové skupiny DDT Jurije Ševčuka, Andreje Makareviče z oblíbené kapely Mašina vremeni, rapera Oxxxymirona, zpěvačky Zemfiry nebo Borise Grebenščikova z formace Akvárium.

Poslední dva jmenovaní brzy vystoupí v Česku. Grebenščikov se představí tuto středu 21. září v pražském Paláci Akropolis, Zemfira pak 18. října ve Foru Karlín.