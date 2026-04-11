„Náš kámoš Oto je v kanceláři víc, než by měl.“ Ceny Anděl ovládly politické apely

Havlíček Borovský psal své úderné epigramy jako „nádoby na vztek, aby mu srdce nežraly.“ Letošní galavečer cen Anděl měl kromě děkovaček i velké množství takových veřejně rozbíjených nádob, které mířily na ministra kultury, zrušení koncesionářských poplatků nebo hlavního sponzora celé akce.
První kritika na sebe nenechala dlouho čekat a mířila na současného ministra kultury Otu Klempíře. „Slovensko bylo dlouho daleko, už se mu blížíme. Náš kámoš Oto Klempíř je v kanceláři asi víc, než by měl. Doufám, že bude v kanceláři čím dál méně, protože se chová jako idiot,“ prohlásil v děkovné řeči například Josef Změlík, producent a rapper známý jako Idea.
Servítky si posléze nebral ani Jáchym Kovář z projektu Yasha 96 (soška za nejlepší videoklip), jenž kromě Klempíře vyjmenoval ještě předsedu SPD Tomia Okamuru a čestného předsedu Motoristů Filipa Turka, přičemž každého ze zmíněných uvedl s libozvučnou anglickou nadávkou, která je velmi dobře známá i v českém mediálním prostoru. „Od ledna si něco takového nebudu moct dovolit,“ uzavřel. Podle reakcí a několika potlesků ve stoje jeho řeč sálem zarezonovala.
Ještě nedávno na pódiu
Za zmínku určitě stojí fakt, že samotný Klempíř stál na pódiu cen Anděl jen dva roky nazpět, když jeho tehdejší kapela J.A.R. získala sošku za nejlepší skupinu. „Přátelé, my jsme začali hrát v roce 1989, tenkrát nás to učili postaru a nám to postaru zůstalo. Jak vidíte, naše penisy a varlata stárnou a stát s tím nic nedělá,“ zahlásil tehdy notně rozjařený Klempíř v děkovné řeči. Jestli to Klempířovi a spol. stále postaru zůstalo, to už si asi musí zhodnotit jen on sám.
Písničkář Jan Beťák, který večer získal ocenění za nejlepší folkový počin, vyjádřil svůj názor diplomatičtěji. „Myslím, že směr, kterým se ubírá současná reprezentace české kultury, není úplně správný. Byl bych vděčný, kdyby ty tři a půl roku byly maximum, které musíme vydržet,“ uvedl a následně obhajoval koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas.
Geopolitiku nečekal nikdo
O nejvíc překvapivý „útok“ se ale postarala mladá indiefolková kapela Ida the Young v čele se zpěvačkou Iris Hobson-Mazur. Ta ve své řeči s rozjitřenými emocemi a přeskakujícím hlasem nabádala ceny Anděl, aby přehodnotily svou spolupráci s firmou Coca-Cola, hlavním sponzorem, protože má mít prodejem svých výrobků podíl na současném dění v Palestině.
Na obou moderátorech bylo vidět, že je situace značně vyvedla z míry. Poté, co Hobson-Mazur zakončila svou řeč výkřikem „Free Palestine!“ (Osvoboďte Palestinu!), byla i produkce natolik rozhozená, že zpěvačce Lenny hned pustila hudbu její písně, ačkoliv přišla jen vyhlásit jednu z kategorií. Zpěvačka to přešla s úsměvem, ale pocit napětí ze sálu až do konce večera nevyprchal.
Určitě je v pořádku, že galavečery slouží jako platforma pro apely a vzkazy širšímu publiku. V případě Andělů některé „nádoby epigramů“ praskly hlasitěji než jiné, ale v mnoha případech jako by přehlušily samotnou hudbu. Dost možná si tak zítra publikum bude pamatovat hlavně to, kdo z vládní garnitury byl poslán do jakých míst.
Letošní ceny České hudební akademie Anděl mají už jasno. Sólovým interpretem roku 2025 se stal Michal Prokop, v ženské kategorii zazářila Klára Vytisková za projekt +EGA. Dvě sošky andělů pro vítěze si odnesly výrazné osobnosti české rapové scény James Cole a Idea.
