Naposledy zmínili trenýrky spálené na Hradě. Do Prahy se vrátí Massive Attack

Po čtyřech letech se do Česka vrátí britská elektronická kapela Massive Attack, která proslula v 90. letech minulého století. Vystoupí 27. června v pražské hale O2 universum. Vstupenky v cenách 1590 až 1990 korun bude možné koupit v síti Ticketmaster od čtvrtečního dopoledne, informovala pořadatelská agentura Live Nation.

Britskou sestavu spojenou s žánrem trip hop už Češi dobře znají, poprvé Massive Attack přijeli roku 1997 do karlovarského Lidového domu a pražského Sky Clubu Brumlovka. Naposledy byli v roce 2016 hvězdami královéhradeckého festivalu Rock for People a o dva roky později pražského Metronomu.

Vždy přijíždějí s početnou kapelou, která využívá samply z žánru dub nebo jungle, a užívají výrazný vizuální doprovod reagující na aktuální společenské či politické události.

Na posledním pražském koncertu obrazovky široké desítky metrů promítly výrok tehdejší německé kancléřky Angely Merkelové o poválečném odsunu Němců, názvy politických stran od ČSSD a KSČM až po smyšlené entity jako Xenofobní strana Čech a Moravy. "Ovšem nejhlasitější reakci publika vyvolal titulek 'Český prezident spálil obří červené trenýrky'," popsalo Aktuálně.cz.

Kapelu dala v anglickém Bristolu roku 1988 dohromady trojice Robert Del Naja řečený 3D, Grant Marshall známý pod přezdívkou Daddy G a Andrew Vowles alias DJ Mushroom. Jejich debut Blue Lines z roku 1991 patří dodnes mezi nejdůležitější alba, jež kombinací hip hopu, soulu a písničkářství definovala žánr zvaný trip hop. Třičtvrtěhodinová deska byla plná hitů, mezi nejvýraznější patřila závěrečná skladba Hymn Of the Big Wheel nebo Unfinished Sympathy s hostující vokalistkou Sharou Nelsonovou.

Spolupráce se zpěvačkami je pro Massive Attack typická, v jejich hitech účinkovaly Martina Topleyová-Birdová nebo Tracey Thornová, polovina dua Everything But The Girl.

Do čela britského žebříčku se poprvé dostali s albem Mezzanine, jehož nakonec prodali čtyři miliony kopií. Skladbu Teardrop, která se jako singl vyšplhala na desáté místo, zazpívala Elizabeth Fraserová ze slavných Cocteau Twins.

Zatím poslední řadovou desku vydali Massive Attack pod názvem Heligoland v roce 2010. Od té doby zveřejnili několik EP, například roku 2016 Ritual Spirit, jímž obnovili spolupráci se zpěvákem Trickym, a předloni už za pandemie Eutopii čítající tři skladby.