Naposledy zazpíval na lodi. Kris Kristofferson po půlstoletí ukončil kariéru

Americký country písničkář, držitel čtyř cen Grammy a herec Kris Kristofferson po více než půlstoletí končí s koncertováním. Autor písně Me and Bobby McGee, kterou proslavila Janis Joplinová, naposledy vystoupil vloni v lednu na palubě zaoceánské lodi, která pod názvem Outlaw Country Cruise pořádala výlety do Karibiku spojené s poslechem hudby.

Kris Kristofferson (na snímku) a členové Highwaymen v roce 1990 zpívají hit Me and Bobby McGee. Foto: Marina Chavez | Video: Columbia Nashville