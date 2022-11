Napodruhé už to vyjde. Pod širým nebem v Praze zazpívá The Weeknd

Plánovaný pražský koncert kanadského zpěváka The Weeknda byl kvůli pandemii koronaviru poslední roky nejprve přesouván a nakonec zrušen. Teď pořadatelé oznámili nový. Jedna z největších hvězd současné pop-music vystoupí 6. srpna příštího roku na Letišti Letňany.

Skladba Save Your Tears z Weekndova alba After Hours. Foto: Brian Ziff | Video: Republic Records

Vstupenky za ceny od 1990 korun budou v prodeji počínaje tímto pátkem v sítích Ticketmaster a Ticketportal, informovala agentura Live Nation, která akci pořádá. The Weeknd dorazí v rámci turné nazvaného After Hours til Dawn Tour, na němž představuje skladby z alb After Hours, vydaného roku 2020, a letošního Dawn FM.

Šnůra dosud utržila přes 130 milionů dolarů. Z každé prodané vstupenky zpěvák poslal jeden dolar humanitárnímu fondu XO, v němž se s jeho pomocí sešlo už pět milionů dolarů. Část dodala kryptoměnová burza Binance, jež zpěváka podporuje a v těchto týdnech se snaží obnovit důvěru investorů po pádu jiné kryptoměnové burzy FTX.

Dvaatřicetiletý rodák z kanadského Toronta, kde se jako Abel Tesfaye narodil etiopským imigrantům, proslul kombinací popu, elektroniky a R&B. Vysokým hlasem The Weeknd často zpívá o temných tématech, například emocionální i fyzické závislosti. Poprvé na sebe upozornil tracky nahranými na YouTube a mixtapem House of Balloons v letech 2010 a 2011. Následovala dramatická balada Earned It k filmu Padesát odstínů šedi nebo spolupráce s duem Daft Punk na tracku Starboy.

V žebříčcích se začal pravidelně objevovat okolo roku 2015, celosvětové slávy však dosáhl teprve předloni s deskou After Hours. Ve skladbách jako Blinding Lights k vlivům popu a R&B přidal retrofuturistické postupy žánru synthwave, který vychází ze zvuků historických syntezátorů či soundtracků ke starým počítačovým hrám. Na albu se Kanaďan představil coby čerstvý třicátník účtující s rozmařilým životem a zoufale hledající záchytný bod v chaosu, jejž způsobil. Deska "zachycuje sebereflexi a pokání bývalého zhýralce, kterého opustila dívka a on se snaží vyrovnat s novou situací", popsalo Aktuálně.cz.

Podle serveru nahrávka odkrývá, že za feťáckým raušem se skrývá strach z toho, až se člověk druhý den ze všeho probudí. "Blyštivá dekadence 80. let tady ukazuje odvrácenou tvář vyprázdněného hédonismu, který vede do ještě hlubší deprese a prázdnoty," uvedl web.

V následujících týdnech se The Weekndův hit Blinding Lights usadil v čele americké hitparády. Nakonec tam strávil měsíce, nasbíral miliardy přehrání a vloni v listopadu se stal historicky nejúspěšnější písní všech dob v žebříčku sestavovaném časopisem Billboard. Tou dobou se v něm Blinding Lights drželo bezprecedentních 90 týdnů.

K popularitě singlu přispěla taneční výzva na platformě TikTok nebo to, když The Weeknd song zazpíval na finále ligy amerického fotbalu Super Bowl.

"Opojný mnohoznačný mix diskotékové euforie a jemné melancholie předznamenal náladu pandemického roku 2020, kdy jsme všichni toužili po útěku z bezútěšného lockdownu i záplavy depresivních zpráv a zároveň jsme věděli, že si nic takového nemůžeme dovolit," dodalo ke skladbě Aktuálně.cz.

V době natáčení alba After Hours si zpěvák zahrál ve filmu Drahokam, kde se jako lamač dívčích srdcí na večírku po koncertě chystá přebrat dívku hlavnímu hrdinovi hranému Adamem Sandlerem, dokonce se s ním porve. Při natáčení se zpěvák seznámil s americkým hudebníkem Danielem Lopatinem alias Oneohtrix Point Never, který pak Weeknda doprovodil při vystoupení v televizní show Saturday Night Live.

Začátkem letošního roku The Weeknd vydal své páté studiové album Dawn FM, kterým v roli moderátora fiktivního rádia provází známý herec Jim Carrey.

"Desku je možné vnímat jako kolekci hitparádových jednohubek, pocitu úzkosti při poslechu ale uniknout nelze. Po chvíli začne pod popovými nápěvy prosakovat temnota. Na Weekndových nahrávkách byla přítomná vždy, tady ale vytváří znepokojující kontrast k hitparádovému zvuku," popsalo Aktuálně.cz nahrávku, na které se zpěvák "mění v kajícníka prosícího o odpuštění a zoufale hledajícího něco, co by ho vysvobodilo z koloběhu krátkodobých slastí".