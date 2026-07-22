Na vodní hrad Švihov dorazí Landa, Macháček i Xindl X. Jeho bubeník si dá „dvoják“

Jeden z nejmladších hradů v Česku si ve svém sousedství připíše už jedenadvacátý ročník hudebního festivalu Hrady CZ. Putovní akce se tam bude konat v pátek a v sobotu 24. a 25. července a návštěvníkům předvede Vypsanou fixu, Harlej nebo Daniela Landu.
Zachovalý hrad s typickým vodním příkopem – který sloužil jako součást opevnění – dělí od festivalového areálu vzdušnou čarou něco přes kilometr. Návštěvníci si tam můžou vyrazit na výlet i prohlídku, kterou mají v sobotu odpoledne v rámci své vstupenky zdarma, tedy pokud budou stačit průvodcovské kapacity.
Hlavní náplň akce je ale samozřejmě hudební: začíná se v pátek 24. července a program pokračuje i v sobotu.
Úvodní den startuje ve čtyři odpoledne s českou indie-popovou skupinou Vega Elektra, kterou pak na druhém z pódií vystřídá slovenský raper Rytmus. Večeru bude kralovat Trautenberk, Mig 21 v čele s hercem a zpěvákem Jiřím Macháčkem a Rybičky 48.
Hrady CZ každý rok sázejí zejména na domácí interprety, občas zahrají i hosté ze Slovenska. Typické je i pravidelné střídání koncertů na dvou různých pódiích.
Putovní festival Hrady CZ se po Točníku a Kunětické hoře přesunul ke gotickému Švihovu, který hodně proslavilo i natáčení oblíbené pohádky Tři oříšky pro popelku s Libuší Šafránkovou v hlavní roli.
Dva velké koncerty
V sobotu se areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Jedním z nejčasnějších vystupujících bude písničkář Xindl X.
„Na Hrady CZ se letos těším maximálně, je to náš nejoblíbenější festival. Mám radost, že tam letos zase hrajeme. Náš bubeník si bude dávat dvojáky, nejdřív s námi a pak večer s Danem Landou. Určitě se na něj jako kapela přijdeme podívat a podpořit ho,“ popsal zpěvák.
Vystoupí uskupení různých stylů: popová Lenny, žánrově divoký Krucipüsk nebo pubrockový Harlej. Největší sobotní hvězdou bude pak zpěvák Daniel Landa, zajímavou show slibuje i skupina Mirai. Oba interpreti nabídnou plnohodnotné koncerty trvající hodinu a půl.
INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA ŠVIHOVĚ: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X
DALŠÍ TERMÍNY A MÍSTA:
31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou
7. - 8. 8. Veveří
14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí
21. - 22. 8. Bouzov
28. – 29. 8. Bezděz
Obhájkyně titulu Bouzková je v Praze ve čtvrtfinále
Obhájkyně titulu Marie Bouzková na tenisovém turnaji na pražské Štvanici porazila 7:5 a 6:4 Američanku Carol Leeovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm může narazit na Terezu Valentovou.
Francii drtí šílená kombinace. Část země hoří, horko zabilo tisíc lidí za týden
Francie čelí souběhu rekordních teplot, rozsáhlých požárů a rostoucí zdravotní zátěže. Od začátku roku shořelo přes 40 tisíc hektarů lesů a další vegetace, což je více než za celý rok 2025. Rekordní počty úmrtí v důsledku veder hlásí také nemocnice.
ŽIVĚ Na Ukrajině je letos více zabitých a zraněných než v loňském roce
O více než třetinu se zvýšil počet zraněných a zabitých civilistů na Ukrajině v první polovině roku oproti stejnému období loňského roku. Přispěl k tomu narůstající počet dronových útoků. Podle agentury Reuters to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Ukrajina se už pátým rokem brání ruské ozbrojené invazi.
ŽIVĚ Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra po 30 let
Americký prezident Donald Trump podle zdrojů agentury AP schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra. Podle zdrojů agentury Reuters se administrativa chystá dohodu předložit Kongresu. Podle agentury AP dohoda počítá se spoluprací mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely po dobu 30 let.
Modelingový agent, který údajně rekrutoval dívky pro Epsteina, byl nalezen mrtvý
Někdejší modelingový agent Daniel Siad, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, byl nalezen mrtvý ve svém domě ve Francii. Píší o tom agentura AFP a deník Le Figaro s odvoláním na prokuraturu v Nanterre.