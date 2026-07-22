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Kultura

Na vodní hrad Švihov dorazí Landa, Macháček i Xindl X. Jeho bubeník si dá „dvoják“

Kultura

Jeden z nejmladších hradů v Česku si ve svém sousedství připíše už jedenadvacátý ročník hudebního festivalu Hrady CZ. Putovní akce se tam bude konat v pátek a v sobotu 24. a 25. července a návštěvníkům předvede Vypsanou fixu, Harlej nebo Daniela Landu.

Zpěvák Daniel Landa
Zpěvák Daniel LandaFoto: HRADY CZ – Tomas Snirer
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Zachovalý hrad s typickým vodním příkopem – který sloužil jako součást opevnění – dělí od festivalového areálu vzdušnou čarou něco přes kilometr. Návštěvníci si tam můžou vyrazit na výlet i prohlídku, kterou mají v sobotu odpoledne v rámci své vstupenky zdarma, tedy pokud budou stačit průvodcovské kapacity.

Hlavní náplň akce je ale samozřejmě hudební: začíná se v pátek 24. července a program pokračuje i v sobotu.

Úvodní den startuje ve čtyři odpoledne s českou indie-popovou skupinou Vega Elektra, kterou pak na druhém z pódií vystřídá slovenský raper Rytmus. Večeru bude kralovat Trautenberk, Mig 21 v čele s hercem a zpěvákem Jiřím Macháčkem a Rybičky 48.

Zpěvák a herec Jiří Macháček na koncertu své kapely Mig 21.
Skupina Mig 21Foto: HRADY CZ – Tomas Snirer

Hrady CZ každý rok sázejí zejména na domácí interprety, občas zahrají i hosté ze Slovenska. Typické je i pravidelné střídání koncertů na dvou různých pódiích.

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Putovní festival Hrady CZ se po Točníku a Kunětické hoře přesunul ke gotickému Švihovu, který hodně proslavilo i natáčení oblíbené pohádky Tři oříšky pro popelku s Libuší Šafránkovou v hlavní roli.

Dva velké koncerty

V sobotu se areál otevře pro návštěvníky v půl jedenácté dopoledne. Jedním z nejčasnějších vystupujících bude písničkář Xindl X.

„Na Hrady CZ se letos těším maximálně, je to náš nejoblíbenější festival. Mám radost, že tam letos zase hrajeme. Náš bubeník si bude dávat dvojáky, nejdřív s námi a pak večer s Danem Landou. Určitě se na něj jako kapela přijdeme podívat a podpořit ho,“ popsal zpěvák.

Vystoupí uskupení různých stylů: popová Lenny, žánrově divoký Krucipüsk nebo pubrockový Harlej. Největší sobotní hvězdou bude pak zpěvák Daniel Landa, zajímavou show slibuje i skupina Mirai. Oba interpreti nabídnou plnohodnotné koncerty trvající hodinu a půl.

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INTERPRETI NA FESTIVALU HRADY CZ NA ŠVIHOVĚ: Adaline, Grey256, Mig 21, Rybičky 48, Rytmus, Trautenberk, Vega Elektra, Brixtn, Daniel Landa, Harlej, Krucipüsk, Lenny, Mirai, Tomáš Klus, Vypsaná fixa, Xindl X

DALŠÍ TERMÍNY A MÍSTA:

31. 7. - 1. 8. Hluboká nad Vltavou

7. - 8. 8. Veveří

14. - 15. 8. Hradec nad Moravicí

21. - 22. 8. Bouzov

28. – 29. 8. Bezděz

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