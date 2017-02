Lady Gaga na Super Bowlu Trumpa přímo nekritizovala. Názor na prezidenta zazněl v jejích písních

před 41 minutami

Lady Gaga při svém vystoupení v poločase finálového zápasu amerického fotbalu přímo nekomentovala Trumpa, ale divákům vyslala několik zpráv skrze texty písní či objetím dívky tmavé pleti.

Lada Gaga na svém vystoupení v poločase Super Bowlu v Houstonu udržela "politický poker face" a zdržela se přímých komentářů k Donaldu Trumpovi, píše server deníku The Guardian.

Před show zpěvačky se objevily spekulace, že byla Gaga instruována, aby se k politice nevyjadřovala, což ale organizátoři popřeli. Zpěvačka byla ve volební kampani otevřenou podporovatelkou Hillary Clintonové.

Pokud ale diváci dávali pozor, mohli si všimnout několika zpráv, které Gaga publiku vyslala. Show zahájila na střeše fotbalového stadionu písní This Land Is Your Land (Tato země je tvá země), což je podle serveru BBC hymna občanských práv, kterou Gaga reagovala na směřování Trumpovy administrativy.

Dále zazněl její hit Born This Way, který je písní o přijmutí a zařazení všech lidí do společnosti. V songu zpívá o tom, že nezáleží, zda je člověk gay, heterosexuál nebo bisexuál, protože takto se narodil.

Součástí textu je také zmínka o transgenderu, což je slovo, které se v poločase Super Bowlu objevilo vůbec poprvé, všímá si The Guardian.

Během písně Million Reasons (Milion důvodů) z jejího posledního alba Joanne, vešla Gaga mezi diváky a objala černošskou dívku. V tu chvíli zpívala: "Proč nezůstaneš, proč nezůstaneš," což si na Twitteru řada diváků vyložila jako komentář k imigrační politice Trumpa, uzavírá deník.

Gaga před show řekla, že chce svým vystoupením lidi stmelit. Později dodala, že nechtěla říkat nic, co by lidi rozdělilo, a proto přímo nezmínila Trumpa (video z jejího vystoupení je dostupné pouze na YouTube).

autor: mad