Na Rock for People přijede oblíbená indierocková kapela The Kooks, doplní The Prodigy a Sugar Mana

Dnes jsme uvedli do prodeje jednodenní vstupenky, takhle vypadá aktuální rozřazení kapel do jednotlivých dnů: 4/7 - The Kooks, In This Moment, Kontrust, Ho99o9 5/7 - The Prodigy, Rodriguez, Marmozets, Blossoms 6/7 - Skillet, Beatsteaks, Stick To Your Guns, Sick Puppies Vstupenky zakoupíš zde: https://www.rockforpeople.cz/vstupenky/