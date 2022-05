Na pražském festivalu vystoupí kapely Rise Against, Alt-J a The Offspring

Začátkem června se v novém pražském prostoru pod širým nebem zvaném Power Station Holešovice uskuteční hudební akce Prague Summer Festival. Rockovému publiku se zde 8. června představí americká punková a hardcorová kapela Rise Against, o den později zahraje indie-rockové trio Alt-J a 12. června punkrockové hvězdy The Offspring.

"Rise Against a The Offspring vydali alba vloni, Alt-J představí novou desku z letošního roku. Nový koncertní prostor nabídne v hlavním městě atmosféru letního festivalu," říká za organizátory Anna Vašátková.

Akci pořádá společnost Ameba Production, která stojí za festivaly Rock for People a Kefír či konferencí Nouvelle Prague. Power Station Holešovice se jmenuje prostor nacházející se na pražském Výstavišti ještě za Křižíkovou fontánou nebo Tipsport arenou, nedaleko řeky Vltavy a Trojského mostu.

Rise Against z amerického Chicaga existují od roku 1999, jsou známí vyhraněnými názory na politiku, práva zvířat, klima nebo sociální problémy. Pražský koncert odehrají v rámci své Nowhere Generation European Tour. Stejnojmenné album vydali vloni v létě. Jako hosté vystoupí britští pop-punkeři Boston Manor, čeští John Wolfhooker a australští Yours Truly.

Trio Alt-J kytaristy a zpěváka Joe Newmana, bubeníka Thoma Greena a Guse Unger-Hamiltona za klávesami se zdejšímu publiku poprvé představilo roku 2015 v pražských Žlutých lázních. Nynější koncert bude jejich již pátý v Česku. Jako hosté je doplní tuzemští indie rockeři I Love You Honey Bunny a Rikas z Německa.

The Offspring, tvůrci hitů jako The Kids Aren't Alright nebo Why Don’t You Get a Job, se dali dohromady roku 1984 v americké Kalifornii pod názvem Manic Subsidal. Průlom zaznamenali o deset let později s albem Smash, kterého prodali přes 11 milionů kopií.

Komerční úspěch měly i následující desky Hombre, Americana či Conspiracy of One. Pražský koncert je součástí turné k loňskému albu nazvanému Let The Bad Times Roll. "Stále umí hrát divoký kalifornský punk. Horší je, když se snaží být muzikální," napsal o něm kritik Ondřej Horák na Aktuálně.cz.

Kapelu v Praze doprovodí američtí Dog Eat Dog, kanadští Story Untold a česká punkrocková skupina Krang.