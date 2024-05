Na prázdniny pojedeme tam, kde hraje Sheeran. Rusové vyrážejí na koncertní dovolené

Britští poslanci chtějí, aby vláda zvážila zákaz chytrých telefonů pro děti

Školský výbor britské Dolní sněmovny vyzval vládu, aby zvážila zavedení zákazu používání chytrých mobilů pro děti do 16 let. Píše to dnes britský tisk. Výbor ve své zprávě poukazuje na možné škodlivé…

Přečíst zprávu