Na ostravské Colours přijedou Modest Mouse nebo zpěvák Youssou N'Dour

Na festivalu Colours od Ostrava, který se kvůli protiepidemickým opatřením už dvakrát nekonal, příští rok vystoupí americká kapela Modest Mouse. Přijede i senegalský zpěvák Youssou N'Dour, oznámili ve čtvrtek pořadatelé.

Rockeři Modest Mouse do Česka dorazí poprvé. "Jedna z nejoriginálnějších a nejpůsobivějších kapel americké post-grungeové scény se v minulosti dotkla vrcholů mainstreamové slávy, ohromila skladbou Float On a získala nominaci na Grammy," popisuje mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Africkou hudbu bude reprezentovat dvaašedesátiletý Youssou N'Dour. "U jeho úchvatného hlasu se nikdy nespletete, vždycky poznáte, že je to on. S kapelou Le Super Étoile de Dakar za zády dokáže odehrát nezapomenutelně energické koncerty," doplňuje dramaturg Jiří Moravčík.

Youssou N'Dour složil přes 500 skladeb, získal cenu Grammy, byl vyhlášen africkým umělcem století a je držitelem čestného doktorátu na Yale University.

Vyrůstal v Dakaru, jeho matka pochází z rodu griotů, tedy hudebníků a zároveň vyprávěčů, kteří v západní Africe navíc plnili roli historiků. V 70. letech minulého století byla senegalská metropole tavícím kotlíkem stylů, kde převládala hudba z Kuby. N'Dourovi se tehdy podařilo vytvořit moderní, výrazně místní hudební styl.

"Světovému publiku se představil v 80. letech, když na turné Amnesty International vystupoval společně se Stingem, Peterem Gabrielem a Bruce Springsteenem," napsal v Hospodářských novinách kritik Petr Dorůžka, který se zaměřuje na etnickou hudbu.

Podle něj N'Dour natáčí hlavně ve svém rodném jazyce wolof, písně v angličtině či francouzštině jsou v menšině.

Za zpěvákův největší talent je považována barva jeho hlasu. "Zní stejně ohnivě v pomalých baladách jako v ostře rytmických skladbách, je ohebný, expresivní a představuje vyvážené spojení síly, jemnosti a pokory," vypočítává Dorůžka.

Youssou N'Dour komerčně zabodoval duetem 7 Seconds se zpěvačkou Neneh Cherry. | Video: Columbia Records

Příští rok v Ostravě vystoupí také irská formace Inhaler. "Čtyři mladíci z Dublinu nejprve zaujali singly s melodickými refrény, pak se s debutovým albem It Won’t Always Be Like This jako první irská kapela po dlouhé době dostali na vrchol britského žebříčku a nakonec zvítězili v Music Moves Europe Talent Awards 2021. Na koncertech po boku Noela Gallaghera nebo na americkém turné s Blossoms pak dokázali, že si lehce poradí i s davy na stadionech," doplňuje mluvčí akce.

Devatenáctý ročník Colours of Ostrava se uskuteční od 13. do 16. července v industriální oblasti Dolních Vítkovic. K již potvrzeným interpretům patří kapely The Killers a Twenty One Pilots, nizozemský DJ Martin Garrix nebo zpěvačka LP. Kromě koncertů budou součástí akce diskusní fórum Meltingpot, divadelní inscenace, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Zakoupené vstupenky na poslední dva ročníky zůstávají v platnosti.