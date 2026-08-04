Na Letné zazpívá Marek Ztracený. Čeká se přes 70 000 lidí, budou i rozprašovače vody

Koncert zpěváka Marka Ztraceného, který se uskuteční 7. srpna na Letenské pláni v Praze, doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze bude kropící hasičský vůz a lékařská služba.
Z týdenní a aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem třicítky.
"Mám pocit, že tu bude nejvíc piva, co kdy na jednom místě v Česku bylo! A vody bude dostatek všude. Jestli bude takhle, doporučuju už jen opalovací krém," podotkl Ztracený.
Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty už roste velká tribuna, další konstrukce i zákulisní zázemí pro chystaný koncert. Techniku na místo dopravuje celkem 114 kamionů. Pořadatelé očekávají návštěvu přes 70 000 lidí. Podle zpěvákovy manažerky Simony Krajczy zbývají vstupenky na vzdálenější stání a stání pod pódiem. Sezení na tribunách je v tuto chvíli kompletně vyprodané.
Vzhledem k očekávanému náporu fanoušků zavede pražský dopravní podnik před začátkem akce mimořádnou tramvajovou linku s číslem 44, která bude před začátkem vystoupení jezdit v intervalu pěti minut v trase kolem Letné. Po koncertu posílí provoz metra i tramvají.
"Od přibližně 15:30 do 19:00 bude tramvaj jezdit polokružně, tedy pouze v tomto směru v trase: Špejchar - Sparta - Letenské náměstí - Kamenická - Strossmayerovo náměstí - Výstaviště - Nádraží Holešovice - Ortenovo náměstí - Vltavská - Strossmayerovo náměstí - Letenské náměstí - Korunovační - Sparta - Špejchar," sdělil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Po skončení koncertu, mezi 22:00 a 23:30, se posílí provoz metra na lince A, a to v úseku Dejvická - Želivského. Návštěvníkům koncertu dopravní podnik doporučuje využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti.
Ztracený, jehož tři koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu v roce 2023 a následující turné Zpátky tour navštívilo celkem přes 250 000 lidí, bude prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Před ním se zde v roce 1996 představil Michael Jackson a o sedm let později skupina The Rolling Stones.
Podle programu budou diváci vpuštěni do areálu od 16:30. Úvodní vystoupení obstará od 18:45 zpěvačka Martina Pártlová. Od 19:30 zpěvačku zastoupí dýdžej a koncert Ztraceného začne ve 20:00. Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá show nabitá známými hity z jeho osmnáctileté kariéry. Jako speciální pozvánku na koncert Ztracený tento týden vydal nový singl Obuj si mé boty.
Přes Čechy dnes přejdou od jihu k severu silné bouřky, teploty zůstanou tropické
V Čechách se v pátek objeví silné bouřky, které budou postupovat od jihu k severu. Vítr při nich může dosáhnout v nárazech rychlosti 70 až 100 kilometrů v hodině a může je doprovodit krupobití a přívalové srážky. Teploty zůstanou ale tropické, maxima vystoupají na 34 až 39 stupňů Celsia, plyne z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ Ruský útok na ukrajinské Sumy zabil člověka a několik dalších zranil
Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil jednoho člověka a několik dalších zranil, uvedl velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Informovala o tom v noci na úterý agentura AFP.
Soud znovu osvobodil jednatele firmy v kauze požáru Domova Alzheimer
Okresní soud pro Prahu - západ v úterý znovu osvobodil oba jednatele společnosti Chott obžalované kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách z roku 2022, při kterém zemřely dvě ženy. Případ obžalovaného svářeče a společnosti Chott předal do přestupkového řízení středočeským hasičům.
Byla jako anděl dobroty, ale skončila mrtvá v kufru. Zabil ji ten, komu pomáhala
Pomáhala obětem domácího násilí a uprchlíkům, především těm z Afghánistánu a Íránu. Nakonec ji v Aténách udusil šestadvacetiletý Afghánec a její tělo narval do kufru, který odložil v opuštěném domě. Následujících několik dní vybíral peníze z jejího účtu a posílal z jejího telefonu zprávy příbuzným.