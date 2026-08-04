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Hudba

Na Letné zazpívá Marek Ztracený. Čeká se přes 70 000 lidí, budou i rozprašovače vody

ČTK

Koncert zpěváka Marka Ztraceného, který se uskuteční 7. srpna na Letenské pláni v Praze, doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze bude kropící hasičský vůz a lékařská služba.

Marek Ztracený
Marek Ztracený bude prvním českým hudebníkem, který v pátek 7. srpna 2026 vystoupí na Letenské pláni v Praze.Foto: HN – Lukáš Bíba
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Z týdenní a aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vyplývá, že celý tento týden bude v Česku zřejmě tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem třicítky.

"Mám pocit, že tu bude nejvíc piva, co kdy na jednom místě v Česku bylo! A vody bude dostatek všude. Jestli bude takhle, doporučuju už jen opalovací krém," podotkl Ztracený.

Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty už roste velká tribuna, další konstrukce i zákulisní zázemí pro chystaný koncert. Techniku na místo dopravuje celkem 114 kamionů. Pořadatelé očekávají návštěvu přes 70 000 lidí. Podle zpěvákovy manažerky Simony Krajczy zbývají vstupenky na vzdálenější stání a stání pod pódiem. Sezení na tribunách je v tuto chvíli kompletně vyprodané.

Vzhledem k očekávanému náporu fanoušků zavede pražský dopravní podnik před začátkem akce mimořádnou tramvajovou linku s číslem 44, která bude před začátkem vystoupení jezdit v intervalu pěti minut v trase kolem Letné. Po koncertu posílí provoz metra i tramvají.

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"Od přibližně 15:30 do 19:00 bude tramvaj jezdit polokružně, tedy pouze v tomto směru v trase: Špejchar - Sparta - Letenské náměstí - Kamenická - Strossmayerovo náměstí - Výstaviště - Nádraží Holešovice - Ortenovo náměstí - Vltavská - Strossmayerovo náměstí - Letenské náměstí - Korunovační - Sparta - Špejchar," sdělil mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Po skončení koncertu, mezi 22:00 a 23:30, se posílí provoz metra na lince A, a to v úseku Dejvická - Želivského. Návštěvníkům koncertu dopravní podnik doporučuje využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti.

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Ztracený, jehož tři koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu v roce 2023 a následující turné Zpátky tour navštívilo celkem přes 250 000 lidí, bude prvním českým hudebníkem vystupujícím na Letenské pláni. Před ním se zde v roce 1996 představil Michael Jackson a o sedm let později skupina The Rolling Stones.

Podle programu budou diváci vpuštěni do areálu od 16:30. Úvodní vystoupení obstará od 18:45 zpěvačka Martina Pártlová. Od 19:30 zpěvačku zastoupí dýdžej a koncert Ztraceného začne ve 20:00. Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá show nabitá známými hity z jeho osmnáctileté kariéry. Jako speciální pozvánku na koncert Ztracený tento týden vydal nový singl Obuj si mé boty.

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