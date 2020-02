Na koncert Five Finger Death Punch a Megadeth v Praze přišlo skoro 10 tisíc lidí

Foto: ČTK

Davy návštěvníků tento pátek v zaplněné Tipsport areně na pražském Výstavišti uvedl do varu koncert amerických metalových kapel Five Finger Death Punch a Megadeth. Populární skupiny na společném turné podpořil objev posledních let, američtí Bad Wolves.

Vystoupení doprovázené světelnou a pyrotechnickou show dle pořadatelů navštívilo téměř 10 tisíc příznivců tvrdé muziky. Turné odstartovalo 20. ledna v Helsinkách, skončí 20. února v Budapešti.

Pražský večer vyvrcholil koncertem Five Finger Death Punch, kteří v hale také měli nejvíc příznivců, zejména mezi mladším publikem. Skupina, která je s více než třemi miliardami streamů hvězdou současného rocku a metalu, zahrála nejprve novější skladby Sham Pain a Trouble z předposledního alba A Justice For None nebo starší hit Wash It All Away.

Text singlu z jejich šesté desky Got Your Six z roku 2015 si velká část přítomných zazpívala se zpěvákem Ivanem Moodym. Kapela nabídla také píseň Blue On Black, v jejíž studiové verzi hostovali country zpěvák Brantley Gilbert a kytaristé Kenny Wayne Shepherd s Brianem Mayem. Patří mezi nejprodávanější singly v USA.

"Line-up je opravdu velkolepý. Bad Wolves jsou senzací posledních let a publikum dokážou pořádně rozpálit," říká k programu pátečního koncertu Zoltan Bathory, kytarista Five Finger Death Punch.

"Megadeth představovat nepotřebují, jsou to absolutní legendy. Přínos Davea Mustaina tomuto žánru je prostě nezměrný. Považuji ho za jednoho ze zakládajících otců nejen thrashe, ale obecně heavy metalu, protože jeho riffy a hra na kytaru ovlivnily každého, kdo se ocitnul v akčním rádiu Megadeth. A to je opravdu velký rádius," dodává Bathory.

Megadeth dosud celosvětově prodali přes 38 milionů alb, obdrželi šest po sobě jdoucích platinových desek a spoustu ocenění včetně 12 nominací Grammy. Roku 2017 tuto sošku získali v kategorii Nejlepší metalový výkon za titulní skladbu Dystopia ze stejnojmenného alba. Ta zazněla i na pátečním pražském koncertu.

"Zdá se, že se cítíte dobře, já také," konstatoval frontman kapely Dave Mustain, který vedle hbitých prstů při hře na kytaru ve svých osmapadesáti letech udivil také hustou blonďatou kšticí. "Zrak je pořád v normálu, ale pohled zpět je trochu rozmazaný," zpíval ve skladbě Sweating Bullets.

Průkopníci thrash metalu Megadeth vstoupili na scénu roku 1983, v žánru se stali jedněmi z nejvlivnějších a nejuznávanějších. Postupem času se propracovali mezi "velkou thrash metalovou čtyřku", kam vedle nich hudební novináři a fanoušci řadí kapely Metallica, Slayer a Anthrax.