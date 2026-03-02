Na hudební festival Beseda přijede raperka z Londýna a punkeři z New Yorku

Festival Beseda v Tasově na Hodonínsku letos přivítá londýnskou raperku Lady Lykez a také punkovou skupinu Balaclava z New Yorku. Českou scénu zastoupí například zpěvačka Načeva a formace Chunta, oznámil za pořadatele Zdeněk Neusar. Třiatřicátý ročník festivalu se uskuteční 31. července a 1. srpna. Podobně jako v minulosti se zaměří hlavně na nezávislou hudbu.
"Lady Lykez i Balaclava představují dva rozdílné, ale stejně autentické světy," uvedl ředitel festivalu Lukáš Nedomlel. Londýnská raperka vychází z klubové a soundsystémové kultury, Balaclava navazuje na punkovou tradici DIY, tedy "udělej si sám". "Oba mají jasný hlas a silné zázemí ve své komunitě – a právě takovým projektům chceme dávat prostor," doplnil Nedomlel.
Už dříve pořadatelé ohlásili americké skupiny Liturgy a Horse Lords nebo severoirské Makeshift Art Bar. Kompletní program zveřejní na jaře.
"Nesledujeme krátkodobé trendy. Zajímá nás hudba, která něco vypovídá o své době, ale zároveň má trvanlivost a hloubku. Sledujeme vývoj scény a vybíráme projekty, které mají vlastní jazyk a obstojí i s odstupem času," uvedl Nedomlel.
Organizátoři počítají s padesátkou programových položek na třech scénách. Znovu se uskuteční také soutěž písničkářů a doprovodný blok akcí Apollónova návštěva. Pevné místo má na festivalu také místní folklor.
Plyn skokově zdražil, stojí už přes 40 eur. Zásobníky jsou plné sotva ze třetiny
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes v důsledku americko-izraelských útoků na Írán vzrostla o více než čtvrtinu a překročila hranici 40 eur (zhruba 970 Kč) za megawatthodinu (MWh). Panují obavy z dlouhodobějšího narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází asi třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), informují tiskové agentury.
ŽIVĚNěkolik amerických stíhaček v Kuvajtu se zřítilo. Írán odmítá jednat s Američany
Írán nebude vyjednávat se Spojenými státy, uvedl v pondělí tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání v reakci na zprávy o možném obnovení rozhovorů s Washingtonem. „Trump uvrhl region do chaosu svými ‚iluzorními sny‘ a nyní se obává dalších ztrát v řadách amerických sil,“ dodal Larídžání, který byl rovněž poradcem Chameneího.
Metro v Praze srazilo člověka, provoz na části linky C je zastavený
Provoz metra na lince C mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání stojí. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před jedoucí soupravu, svým zraněním na místě podlehl, řekl pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
