Na festivalu Metronome zahrají Sexy Dancers. Oslavíme tu vznik, desku i rozpad, říká Dan Bárta

Skupina Sexy Dancers, která vydala v roce 1998 jedinou desku Butcher's on the Road, zahraje po dvaceti letech na festivalu. Účast kapely potvrdili organizátoři pražského Metronomu, kde se představí i Massive Attack, The Chemical Brothers, David Byrne a John Cale.

Kapelu Sexy Dancers založil v roce 1998 hudebník a producent Roman Holý, jenž už tehdy hrával v J.A.R. Ve skupině dál působili jeho kolegové Dan Bárta, kytarista Mirek Chyška či hráč na dechové nástroje Filip Jelínek. V čele kapely stála s Bártou i zpěvačka Dara Rolins. Sexy Dancers měli krátký život, zůstalo po nich jen album Butcher's on the Road s hity jako Slim Jim či Some People. Všechny písně až na skladbu Sportsmen Bárta a spol. zahrají 22. června na festivalu Metronome na pražském Výstavišti. "Oslavíme tak dvacet let od vzniku, vydání desky i konce kapely," reaguje zpěvák Dan Bárta na fakt, že na Metronomu budou 30. narozeniny slavit Tata Bojs a také triphopoví Massive Attack. Ti navíc před dvaceti lety vydali důležité album Mezzanine. "Měli jsme příležitost zahrát si na jedné akci v zimě a zjistili jsme, že nás to pořád baví. Chceme tedy využít toho, že jsme ještě v plné síle, v podstatě jako tehdy," usmívá se Bárta. "Není to comeback, jen oživení tehdejších písniček, které dnes s našimi zkušenostmi a schopnostmi dokážeme zahrát mnohem líp než tehdy. Důvodem, proč jsme tak brzy skončili, byl totiž i fakt, že naživo nám to tolik nešlo," dodává s tím, že žádné velké přípravy na vystoupení se konat nebudou. "Ve zkušebně to projedeme tak dvakrát." Po Metronomu jsou pak prozatím v plánu dva podzimní koncerty. Program Metronomu Pátek 22. 6.

Tom Odell, Massive Attack, Prago Union, Sexy Dancers, John Cale, Umakart, Tata Bojs (hosté Zrní a Midi Lidi - všechny kapely zahrají plnohodnotné sety), Ventolin, Zagami Jericho a další





The Chemical Brothers, David Byrne, Bokka, Superorganism, Faithless DJ set, Bad Karma Boy, Nylon Jail, Cold Cold Nights a další Kromě Sexy Dancers pořadatelé Metronomu oznámili ještě další jména tuzemských kapel. Na Výstavišti se představí i hiphopoví Prago Union, indierocková skupina Jaromíra Švejdíka Umakart, na cenu Apollo nominovaní Cold Cold Nights, countryrocková kapela Nylon Jail či mladá elektronická producentka Zagami Jericho a její starší kolega Ventolin. Slovenskou scénu zastoupí indiepopové trio Bad Karma Boy. Své sety tu odehrají také kapely Zrní a Midi Lidi. Vstupenky na festival se nyní prodávají jen jako permanentka na oba dny, na začátku května však půjdou do prodeje i jednodenní lístky.

