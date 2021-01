Na festival s herní postavičkou. Rock for People bude na jeden den virtuální

Na jediný den nabídnou organizátoři festivalu Rock for People možnost zúčastnit se tradiční akce na královéhradeckém letišti ve virtuálním prostředí. Zájemci se 31. ledna budou moci on-line projít po areálu, zazpívat si s kapelami či obhlédnout partnerské zóny a nabídku stánkařů.

Vizualizace akce Rock for People In the Game. | Foto: Rock for People

Interaktivní akce se jmenuje Rock for People In the Game.

"Nejedná se o náhradu za ročník 2021, ale zimní setkání v herním prostředí. Ti, kdo Festivalpark v Hradci Králové znají, se mohou těšit na známá místa od hangárů po runway, tři pódia, koncerty nebo třeba reklamní předměty k zakoupení," popisuje ředitel festivalu Michal Thomes.

Rock for People, který se kvůli opatřením proti šíření nákazy koronavirem loni neuskutečnil, by se měl na královéhradeckém letišti konat letos 10. až 12. června.

Účastníci interaktivního lednového Rock for People In the Game si vytvoří herní postavy, se kterými prozkoumají festivalový areál nebo zhlédnou krátké koncertní sety. Americkou scénu zastoupí tamní metalcorová kapela Crown the Empire, písničkář a raper KennyHoopla, texaské duo Missio i metalcoroví The Devil Wears Prada.

Z Velké Británie se do virtuálního prostředí přenese postpunková čtveřice Life, společný set odehrají Strange Bones a Calva Louise, účastníci se mohou těšit také na rockery Nothing But Thieves.

Chybět nebudou ani čeští umělci. Na virtuálním pódiu zahrají indierockeři I Love You Honey Bunny, raper Redzed a na hudební ceny Apollo i Vinyla nominovaná písničkářka Amelie Siba.

Návštěvníci festivalu si vytvoří herní postavy, se kterými prozkoumají areál. | Video: Rock for People

Rock for People se loni měl konat 18. až 20. června na královéhradeckém letišti. Byl poprvé dlouho dopředu vyprodaný, pořadatelé očekávali až 30 tisíc návštěvníků. Vstupenky zůstávají v platnosti na nové datum.

Akce se nakonec uskutečnila v menším rozsahu pod názvem Rock for People Home. Měla podobu koncertní série, která začala 15. června v Praze a vystřídala několik měst.

V červnu 2021 přiveze Rock for People žánrově pestrý výběr hudby. Účast potvrdily hlavní hvězdy Green Day, kromě nich vystoupí rockeři Fall Out Boy a Weezer.

Dorazit plánuje také kapela The 1975, glammetalisté Black Veil Brides a po vyprodaných koncertech v Praze a Brně se chtějí vrátit Skillet.

Představit by se dále měli poppunkeři Neck Deep, zástupci britského indie rocku Fickle Friends, The Pale White a Spector, velšský post-hardcore Dream State v čele se zpěvačkou CJ Gilpinovou, art pop v podání Childcare, objev nazvaný Do Nothing nebo The Scratch, spojující metal s tradiční irskou hudbou.