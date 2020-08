Na festival Lunchmeat přijedou hvězdy elektronické hudby Sophie či Helena Hauff

Evropská unie se zatím nechystá vyslat pozorovatele na prosincové parlamentní volby do Venezuely, protože nemá záruky, že budou svobodné. Uvedl to v prohlášení šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Venezuelské politické strany se mají do voleb registrovat od začátku tohoto týdne do 19. srpna. Většina opozičních stran už ale oznámila, že se voleb nezúčastní, protože je považuje za frašku.