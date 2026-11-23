Na festivalu Colours of Ostrava příští rok vystoupí britská skupina Massive Attack, která patří k průkopníkům trip-hopu a výrazným představitelům světové hudební scény. Kapela zahraje ve čtvrtek 22. července na hlavní scéně v Dolních Vítkovicích.
Pořadatelé v pondělí oznámili také další zahraniční i česká jména programu, mezi nimiž jsou britský zpěvák Myles Smith, irská skupina Kingfishr a z českých interpretů Mig 21, Monkey Business nebo Zrní.
Massive Attack se do Česka vrátí po devíti letech. Jejich koncert bude zároveň první příležitostí vidět kapelu v Moravskoslezském kraji. Podle pořadatelů půjde pravděpodobně o její dosud největší vystoupení v Česku. Skupina je známá nejen hudbou, ale také propracovanou audiovizuální podobou koncertů, které reagují na aktuální společenské a politické dění.
"O toto jméno jsme usilovali dlouho. Pionýři trip-hopu a jeden z nejvýraznějších interpretů, který aktivně bojuje za životní prostředí třeba tím, že během svých vystoupení minimalizuje uhlíkovou stopu," uvedl umělecký ředitel festivalu Filip Košťálek. Dodal, že koncerty Massive Attack jsou vedle hudebního zážitku také vizuální podívanou, na které kapela dlouhodobě pracuje.
Massive Attack se proslavili na začátku 90. let debutovým albem a stali se jedním ze zakladatelů trip-hopu, který spojuje prvky hip hopu, elektronické hudby a temnějších zvukových poloh. Mezi jejich nejznámější skladby patří Unfinished Sympathy, Angel nebo Teardrop.
Mezi další nově oznámené zahraniční účinkující patří britský zpěvák a písničkář Myles Smith, který se prosadil mimo jiné skladbou Stargazing. Vystoupí také irská kapela Kingfishr, britský hudebník Tom Falle vystupující pod jménem Rhumba Club a havajský rodák Mike Love.
Z českých interpretů se na festival vrátí Mig 21, Monkey Business, Zrní, Midi Lidi a Mňága a Žďorp. V programu už pořadatelé dříve potvrdili například Robbieho Williamse, Martina Garrixe, Ellie Goulding a skupinu 5 Seconds of Summer. Festivalový line-up tak nyní čítá téměř dvě desítky jmen.
Příští ročník Colours of Ostrava se uskuteční od 21. do 24. července 2027 v areálu Dolních Vítkovic. Vedle koncertů nabídne tradičně také divadelní a taneční představení, výtvarné umění, filmové projekce a debaty. Součástí festivalu bude i diskusní fórum Meltingpot, které příští rok oslaví deset let od svého prvního ročníku.
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