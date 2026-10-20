Na Colours of Ostrava vyjma Williamse vystoupí i Ellie Goulding

Čtyřiadvacátý ročník Colours of Ostrava získal do svého line-upu další jméno. Britská zpěvačka Ellie Goulding vystoupí v industriálním areálu Dolních Vítkovic třetí festivalový den, 23. července 2027. Hudebnice doplňuje prvního oznámeného vystupujícího Robbieho Williamse. Na festival přiveze vedle osvědčených hitů také nové album, které vyšlo letos v září.
Goulding patří k výrazným osobnostem britského popu. Do povědomí posluchačů se dostala skladbou Lights a její repertoár později rozšířily hity jako Burn nebo Love Me Like You Do. Momentálně patří mezi padesátku nejstreamovanějších interpretů platformy Spotify. Její singly jsou nedílnou součástí dramaturgie nejposlouchanějších rozhlasových stanic a z její tvorby čerpají tvůrci reklam, filmů, seriálů, ale i dokumentárních sérií. V Dolních Vítkovicích se představí příští rok v pátek 23. července.
„V roce 2023 Ellie Goulding onemocněla a na poslední chvíli své ostravské vystoupení zrušila. My jsme byli připraveni koncert fanouškům přivézt. Se zástupci umělkyně jsme dlouho vyjednávali a domlouvali termín. A vyšlo to teď. Což nás těší o to víc, že přijede s novým albem,“ říká Filip Koštálek, umělecký ředitel Colours of Ostrava.
Od roku 2023 se změnil i osobní život Gouldingové: stala se postupně matkou dvou dětí. V září 2026 pak vydala své šesté studiové album I Know Too Much. Ostravská návštěva hudebnice, která je známá také svojí aktivitou v oblasti životního prostředí nebo lidských práv, bude její třetí na území Česka, ale půjde o vůbec první festivalový koncert.
V minulém týdnu byl spuštěn prodej Meltingpot Priority Passů. Jejich cena je 890 korun a majitelé získávají vedle přednostního přístupu na diskuse Meltingpotu také vstup do Meltingpot Lounge, dřívější přístup k rezervacím míst divadelních představení a v neposlední řadě také volný přístup ke kanálu HeroHero, kde jsou zveřejňovány záznamy debat uplynulého ročníku.
Colours of Ostrava se v roce 2027 uskuteční od 21. do 24. července v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Čtyřdenní festival propojuje koncerty světových i domácích interpretů s programem dalších hudebních žánrů, divadla, umění a debat. Jeho součástí bude také diskusní fórum Meltingpot, které se veřejnosti představí podesáté.
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