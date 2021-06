Na brněnský JazzFest přijedou basista Marcus Miller a bubeník Dave Weckl

Na brněnský JazzFest letos poprvé dorazí držitel dvou Grammy a jeden z nejuznávanějších baskytaristů Marcus Miller. K již dříve oznámeným účinkujícím přibyl také bubeník Dave Weckl. JazzFest se zpravidla koná na jaře, kvůli covidovým omezením ale pořadatelé museli už druhý rok po sobě přesunout většinu koncertů na podzim.

Putovní série JazzFestBrno on the Road zamíří 22. června do Kyjova a 27. června do Tišnova.

V Brně se pak 30. června poprvé uskuteční jednodenní akce JazzFestBrno pod širákem. "Jedná se o volně přístupnou jazzovou přehlídku na Moravském náměstí, která nejdříve nabídne prostor talentovanému mládí, aby ji následně zakončil uznávaný zahraniční umělec. Tím bude energický kubánský pianista Harold López-Nussa," popisuje umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Poslední srpnovou neděli se v Divadle Husa na provázku koná oslava 20 let JazzFestu. "Rozhodli jsme se pro oslavu, při níž se přední představitelé české jazzové scény budou potkávat s našimi fanoušky nejen v klasickém formátu pódium-obecenstvo, ale také v neformálních chvílích mezi koncerty. Každý fanoušek si tak může 'ulovit' svého jazzmana a prohodit s ním pár slov," líčí Spilka.

Hlavní část letošního ročníku s dvacítkou koncertů pak odstartuje koncem září. 11. listopadu v Bobycentru zahraje dvaašedesátiletý Marcus Miller. Proslavila jej zejména spolupráce s jazzovým trumpetistou Milesem Davisem v 80. letech minulého století, kromě toho se ale podílel na projektech saxofonisty Davida Sanborna nebo zpěvačky Arethy Franklinové a už desítky let rozvíjí úspěšnou sólovou dráhu.

Jeho poznávacím znamením je mimo jiné jedinečná takzvaná slapová technika hry.

Zatím poslední studiové album Laid Black vydal Miller před třemi roky, míchá na něm jazz s R&B, trapem, funkem i hip hopem.

Skladba Hylife z alba Afrodeezia, které Marcus Miller vydal roku 2015. | Video: Blue Note

Jedenašedesátiletý bubeník Dave Weckl, člen síně slávy časopisu Modern Drummer, vystoupí 17. listopadu v Sono Centru s kytaristou Tomem Kennedym. Jejich kariéry se prolínají už desítky let.

Weckl na sebe výrazně upozornil na přelomu 80. a 90. let minulého století jako člen Chick Corea Elektric Bandu, s jehož lídrem, pianistou Coreou, účinkoval také v sestavě GRP All-Star Big Band. Později Weckl intenzivně spolupracoval třeba s kytaristou Mikem Sternem. Od roku 1998 vydává desky s vlastním Dave Weckl Bandem.

Dalším nově představeným hostem JazzFestu je rakouský jazzový saxofonista Bernhard Wiesinger, který spojuje originální, nadčasový projev a tradici s modernou. Jeho novou kapelu ozdobí 21. listopadu v Divadle Husa na provázku klavírista David Kikoski. Tentýž večer zahraje i slovenský trumpetista Lukáš Oravec, který se tentokrát premiérově představí se svým novým mezinárodním big bandem vzniknuvším z brněnské jazzové scény.

Pořadatelé festivalu plánují také koncert k osmdesátinám basisty a brněnského rodáka Vincence Kummera. Rovněž zveřejnili nové termíny pro koncerty, které se nemohly konat vloni. Na podzim se posluchači dočkají zpěvačky Lizz Wrightové, kytaristy Billa Frisella či saxofonisty Chrise Pottera. Podmínkou je příznivá epidemická situace.