Je to lepší než nic. Muzikanti vítají příspěvek pro OSVČ, zaráží je jednorázovost

Lidé z okruhu populární hudby jsou rádi, že vláda vyplatí osobám samostatně výdělečně činným postiženým šířením koronaviru 25 tisíc korun. Některé však zaráží jednorázovost nařízení. Muzikanti, lidé zajišťující festivaly i ti, kteří je propagují, se obávají ekonomických důsledků, pokud by opatření platila delší dobu.

Vláda v úterý uvedla, že OSVČ postiženým šířením koronaviru vyplatí jednorázovou částku 25 tisíc korun.

Žadatel musí splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy ve výši 180 tisíc korun. Původně úřad zamýšlel vyplácet podnikatelům 15 tisíc korun měsíčně.

"Myslím, že je to rozumná věc, ale všichni víme, že nic není jenom tak. Mám pocit, že to budeme muset nějakým způsobem vracet, vyrovnání všem ekonomika republiky neunese. Když na to dáme peníze, tak si pak budeme muset sakra utáhnout opasek," říká František Ringo Čech.

Za pozitivní považuje přístup vlády člen skupiny Tata Bojs, bubeník a zpěvák Milan Cais, protože "měl vždycky pocit, že stát se o umělce až tak moc nestará", jak říká. "Ta výše mi však nepřijde zcela dostatečná. Je brzo na hodnocení kroků vlády, ale myslím, že hudebních a vizuálních umělců se to dotkne asi nejvíce, protože vláda srocování lidí na koncertech povolí až úplně na závěr," konstatuje.

"Je to lepší než nic, vzhledem k tomu, že sedíme doma, tak toho zase tolik neutratíme," přitakává Jan Haubert, lídr punkové kapely Visací zámek.

Nouzový stav vláda vyhlásila den před vydáním jejich nové desky nazvané Anarchie a totál chaos, na níž mělo navázat turné. "Vždycky v pátek a v sobotu lítostivě koukám na kalendář a říkám si, kde jsem všude mohl být. Má to i nějaké ekonomické důsledky, ale ještě horší by bylo, kdyby se nehrálo ani v létě," dodává Haubert.

Podle kapelníka Olympiku Petra Jandy by všichni měli se státem držet pohromadě. "Chápu, že vláda nemá na rozhazování. Samozřejmě, že jednorázová částka příliš nepomůže, protože nevíme, jak dlouho bude tahle situace trvat. Umělci teď nebudou pracovat několik měsíců a na to je 25 tisíc málo. Ale zaplať pánbů za to," míní Petr Janda.

Také zpěvačka Petra Janů vládní opatření "zvládá s pokorou", jak uvádí. "A pokud mi dají nějaké peníze, tak dobře, když ne, tak mi taky na gulášek zbude. Ta situace je malér, ale když budeme držet při sobě, nosit přes papulu ty různé věci a hlídat sebe i okolí, tak to přežijeme. A můžeme si při tom uvědomit, že nic není napořád," říká Petra Janů.

Naopak lídr kapely Support Lesbiens Hynek Toman je kritický. "Vláda se tváří, že obecně pomáhá všem, realita je ale jiná, alespoň já to tak vnímám. Chápu, že převážná část podnikatelů asi nebudou voliči Andreje Babiše a tudíž nejsou pro něj prioritní položkou, ale tahle 'rádoby pomoc' podnikatelům je trochu k smíchu. Nám umělcům prakticky znemožnili jakoukoliv honorovanou činnost, takže třeba já jsem odkázán pouze na své úspory, protože vládou navržená jednorázová částka mi nepokryje ani třetinu našich měsíčních nákladů," líčí Hynek Toman.

Problémů se obává firma T Servis, která se zabývá technickým zabezpečením akcí. Dodává pódia, osvětlení, ozvučení, LED obrazovky pro koncerty, festivaly, konference, výstavy, muzikály nebo televizní pořady.

"Všechny podobné firmy na konci roku investovaly své zisky a nechaly si prostředky na leden a únor, tedy měsíce, kdy každoročně mají jen přibližně čtvrtinové příjmy a čekají, jak se vše v březnu zase rozjede," popisuje Jana Heřmánková z T Servisu.

"Když se vyhlásí, že se ruší jakékoli omezení shromažďování, žádný koncert nebo festival nebude druhý den. Je to několikaměsíční práce. Proto potřebujeme jasné instrukce, za jakých podmínek je naplánováno uvolnění shromažďování," dodává Heřmánková.

Problém cítí i lidé zabývající se propagací kulturních akcí, jejichž práce je odměňována dle jednotlivých projektů. "V praxi to znamená, že například koncert Maceo Parkera v Divadle Archa, na jehož propagaci jsem byla najata a pracuji na ni od listopadu 2019, jsem měla vyfakturovat v den konání akce, tedy 6. dubna. Koncert se ale odsunul na říjen tohoto roku," popisuje Zdena Selingerová. "Co se týče výše příspěvku, v situaci, kdy nikdo není schopen říct, jak dlouho bude naše činnost paralyzována a celý kulturní segment absolutně bez příjmů, mě zaráží ta jednorázovost," dodává.