Muzeum v Poličce získalo neznámé dopisy, které si Bohuslav Martinů vyměňoval s cellistou Rybkou

Přátelé, musíme se s vámi podělit o jedinečnou událost, kterou je přijetí ojedinělého a unikátního daru a to - uceleného souboru originálních dopisů, které psal Bohuslav Martinů svému krajanovi, příteli Franku Rybkovi. Do sbírek muzea se je rozhodli věnovat potomci skladatelova přítele žijící v Americe. Nyní byly dopisy převezeny do České republiky a stanou se součástí nejrozsáhlejší sbírky rukopisů významného českého skladatele Bohuslava Martinů v jeho rodném městě. Oficiální předání rukopisů se uskuteční ve čtvrtek 29. 3. 2018 v Centru Bohuslava Martinů v Poličce za účasti pana velvyslance Hynka Kmoníčka a starosty města Poličky Jaroslava Martinů. V Městském muzeu a galerii Polička je uložena unikátní sbírka notových i nenotových autografů jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a klasiků hudby 20. století - Bohuslava Martinů (1890 – 1959). Vzhledem k tomu, že Martinů strávil více než polovinu života v zahraničí a živil se téměř výhradně komponováním hudby, množství dochovaných notových i nenotových autografů, fotografií a korespondence je ve srovnání s ostatními autory mimořádně vysoké. Tento materiál je rozptýlen v různých institucích i v rukou soukromých osob po celém světě, ovšem sbírka v jeho rodném městě je jednoznačně nejrozsáhlejší a nejucelenější. Nyní se sbírka Bohuslava Martinů, kterou tvoří na 3.600 sbírkových předmětů, významně rozšíří o soubor více než stovky originálních dopisů Bohuslava Martinů, které psal v letech 1940 - 1959 svému příteli Františku Rybkovi žijícímu v USA. Dopisy se poličskému muzeu rozhodl věnovat syn adresáta dr. Fr. James Rybka se svými sourozenci. Dr. Fr. James Rybka (1935) se narodil v New Yorku rodičům, jež se věnovali klasické hud-bě. Jeho otec František, violoncellista a varhaník, emigroval do Ameriky v roce 1913 po abso-lutoriu brněnské varhanické školy pod vedením Leoše Janáčka. Jeho žena Doris Summersová byla klavíristka. Jejich syn James, na rozdíl od druhého syna Borise, hudební talent nezdědil, vystudoval lékařskou fakultu Cornellovy univerzity, stal se chirurgem a od roku 1970 žije s rodinou v kalifornském Sacramentu. Předání dopisů se konalo na americké půdě již v říjnu loňského roku u příležitosti oslavy Dne vzniku republiky na velvyslanectví ve Washingtonu za přítomnosti několika členů rodiny dr. Rybky, kteří přijeli z Kalifornie, Pennsylvánie a New Jersey. Při slavnostní ceremonii pře-vzal dopisy český diplomat a velvyslanec Hynek Kmoníček, který zavítá do skladatelovy rodné Poličky, aby osobně předal tyto vzácné dokumenty.