Muchow se vrací s The Ecstasy Of Saint Theresa. Složil i hudbu k vánoční pohádce

Držitel ocenění Český lev za nejlepší hudbu ve filmech Jedna ruka netleská, Grandhotel, Ve stínu a Krásno zároveň natáčí hudbu k letošní štědrovečerní pohádce Záhada strašidelného zámku režiséra Iva Macharáčka a podílí se na novém snímku Davida Ondříčka s pracovním názvem Kluci a holky. Kdyby měl někdy vyplňovat dotazník povolání, napsal by "člen skupiny The Ecstasy Of Saint Theresa", řekl Muchow.
"Denně pracuju na nějaké hudbě, dělám něco, co lidé slyší v kině nebo v televizi či produkuju nějakého interpreta. Došlo mi, jak dlouho jsme nic neudělali jako The Ecstasy Of Saint Theresa. Tak jsme si s Kateřinou (Winterovou) položili otázku, zda ještě existujeme. Došli jsme k tomu, že jako The Ecstasy Of Saint Theresa samozřejmě existujeme, jenom teď neděláme nic. Nejdříve to vedlo ke koncertování, ke kterému jsme se vrátili před rokem. Zjistili jsme, že ta energie tam furt je a hrozně nás to baví. A jestli chceme fungovat dál, je potřeba nehrát jenom starší materiál. Kapela by měla vydávat nové písničky," řekl Muchow.
Novou skladbu The Ecstasy Of Saint Theresa představí 27. a 28. listopadu na koncertech v pražském Paláci Akropolis. Bude tam poprvé v prodeji reedice jejich posledních tří řadových alb In Dust 3, Slowthinking a Watching Black. "Přehrajeme co nejvíce starého materiálu, zahrajeme novou skladbu a představíme klip," uvedl Muchow.
Po koncertech v Paláci Akropolis se budou členové The Ecstasy Of Saint Theresa věnovat studiové práci. "Mám představu alespoň dalšího EP nebo singlu. Kvůli dalším projektům nevím, kdy bude čas na další koncerty, tak ještě příští rok nemáme vystoupení naplánované," podotkl Muchow. "Devatenáctiletá pauza v nahrávání nových věcí je dlouhá, ale doba je taková, že je kolem strašně zvukového smogu, nadprodukce, a člověk se nechce k tomu znečišťování přidávat a zatěžovat ho dalším smogem. Také jsme nechtěli dělat parodii sami na sebe, to mi v minulosti trošku svazovalo ruce," dodal.
Vedle nové tvorby The Ecstasy Of Saint Theresa se Muchow dále věnuje filmové hudbě. "Pracuju na nové hudbě k filmu Davida Ondříčka s pracovním názvem Kluci a holky. Pohádka Záhada strašidelného zámku je hotová, teď k ní jdeme natáčet hudbu a na Štědrý den bude v televizi. Jsou tam tři hezké písničky a spolupráce s Kühnovým dětským sborem. Mám z toho dobrý pocit, myslím, že je to pohádka, ke které se děti i dospělí občas vrátí," dodal Muchow.
Jan P. Muchow v roce 1991 založil skupinu Ecstasy of Saint Theresa, se kterou vydal pět alb. Deska Slowthinking získala cenu Akademie populární hudby Anděl za album roku. Mimo jiné napsal hudbu například k filmům Muži v naději a Šeptej nebo k seriálu Kriminálka Anděl. Příležitostně koncertoval s kapelou Umakart, se kterou napsal hit Půlnoční pro Václava Neckáře. Se svou skupinou The Antagonists před dvěma lety obstaral hudební doprovod při udílení filmových cen Český lev.