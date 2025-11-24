Hudba

Muchow se vrací s The Ecstasy Of Saint Theresa. Složil i hudbu k vánoční pohádce

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Jan P. Muchow, který složil hudbu k mnoha českým filmům, po 19 letech vyprodukoval novou nahrávku Moon Sun Anything s kapelou The Ecstasy Of Saint Theresa. Zmíněný singl je spojením produkce Muchowa s melancholickými vokály Kateřiny Winterové, které doprovází bicí Marka Friče a klávesy Karla Drašnara.
Hudební uskupení Ecstasy of Saint Theresa tvoří zpěvačka Kateřina Winterová a hudebník Jan P. Muchow.
Hudební uskupení Ecstasy of Saint Theresa tvoří zpěvačka Kateřina Winterová a hudebník Jan P. Muchow. | Foto: Dušan Tománek

Držitel ocenění Český lev za nejlepší hudbu ve filmech Jedna ruka netleská, Grandhotel, Ve stínu a Krásno zároveň natáčí hudbu k letošní štědrovečerní pohádce Záhada strašidelného zámku režiséra Iva Macharáčka a podílí se na novém snímku Davida Ondříčka s pracovním názvem Kluci a holky. Kdyby měl někdy vyplňovat dotazník povolání, napsal by "člen skupiny The Ecstasy Of Saint Theresa", řekl Muchow.

"Denně pracuju na nějaké hudbě, dělám něco, co lidé slyší v kině nebo v televizi či produkuju nějakého interpreta. Došlo mi, jak dlouho jsme nic neudělali jako The Ecstasy Of Saint Theresa. Tak jsme si s Kateřinou (Winterovou) položili otázku, zda ještě existujeme. Došli jsme k tomu, že jako The Ecstasy Of Saint Theresa samozřejmě existujeme, jenom teď neděláme nic. Nejdříve to vedlo ke koncertování, ke kterému jsme se vrátili před rokem. Zjistili jsme, že ta energie tam furt je a hrozně nás to baví. A jestli chceme fungovat dál, je potřeba nehrát jenom starší materiál. Kapela by měla vydávat nové písničky," řekl Muchow.

Novou skladbu The Ecstasy Of Saint Theresa představí 27. a 28. listopadu na koncertech v pražském Paláci Akropolis. Bude tam poprvé v prodeji reedice jejich posledních tří řadových alb In Dust 3, Slowthinking a Watching Black. "Přehrajeme co nejvíce starého materiálu, zahrajeme novou skladbu a představíme klip," uvedl Muchow.

Po koncertech v Paláci Akropolis se budou členové The Ecstasy Of Saint Theresa věnovat studiové práci. "Mám představu alespoň dalšího EP nebo singlu. Kvůli dalším projektům nevím, kdy bude čas na další koncerty, tak ještě příští rok nemáme vystoupení naplánované," podotkl Muchow. "Devatenáctiletá pauza v nahrávání nových věcí je dlouhá, ale doba je taková, že je kolem strašně zvukového smogu, nadprodukce, a člověk se nechce k tomu znečišťování přidávat a zatěžovat ho dalším smogem. Také jsme nechtěli dělat parodii sami na sebe, to mi v minulosti trošku svazovalo ruce," dodal.

Související

Dobyli Londýn, stál o ně Philip Glass. Vrací se čeští Ecstasy of Saint Theresa

Ecstasy of Saint Theresa

Vedle nové tvorby The Ecstasy Of Saint Theresa se Muchow dále věnuje filmové hudbě. "Pracuju na nové hudbě k filmu Davida Ondříčka s pracovním názvem Kluci a holky. Pohádka Záhada strašidelného zámku je hotová, teď k ní jdeme natáčet hudbu a na Štědrý den bude v televizi. Jsou tam tři hezké písničky a spolupráce s Kühnovým dětským sborem. Mám z toho dobrý pocit, myslím, že je to pohádka, ke které se děti i dospělí občas vrátí," dodal Muchow.

Jan P. Muchow v roce 1991 založil skupinu Ecstasy of Saint Theresa, se kterou vydal pět alb. Deska Slowthinking získala cenu Akademie populární hudby Anděl za album roku. Mimo jiné napsal hudbu například k filmům Muži v naději a Šeptej nebo k seriálu Kriminálka Anděl. Příležitostně koncertoval s kapelou Umakart, se kterou napsal hit Půlnoční pro Václava Neckáře. Se svou skupinou The Antagonists před dvěma lety obstaral hudební doprovod při udílení filmových cen Český lev.

 
Mohlo by vás zajímat

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni

Velkolepý spektákl i milovaný tučňák. Brněnská Alcina s Koženou je na světové úrovni
16 fotografií

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

„Opera je poslední umělecká forma, která se obejde bez AI,“ říká operní star Bernheim

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby

Nenechte si ujít: Černá komedie Švábi nebo výstava o vyčerpání ze současné doby
Přehled
hudba kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Jan P. Muchow (hudebník) David Ondříček Kateřina Winterová kapela Ecstasy of Saint Theresa

Právě se děje

před 17 minutami
Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Si Ťin-pching v telefonátu s Trumpem řešil připojení Tchaj-wanu

Oba státníci se sešli naposledy v říjnu v Jižní Koreji, kde řešili příměří v obchodní válce mezi těmito dvěma největšími ekonomikami světa.
Aktualizováno před 21 minutami
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 26 minutami
USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

USA označily venezuelský Kartel sluncí za teroristickou organizaci

Venezuelská vláda odmítla krok americké administrativy, která označila za teroristickou organizaci venezuelskou skupinu Cartel de los Soles.
před 27 minutami
Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře
32:02

Politická šikana: Prezident si stojí za svým, přílišný tlak nemusí dopadnout dobře

Střet zájmů, pravomoci prezidenta, rozpočet na příští rok. Nejen to jsme řešili v nejnovější epizodě podcastu Politická šikana.
před 49 minutami
Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí
Přehled

Kopáč, co už nepotřebuje škváru, roj ráže 900+ i servisák. A české ragby válí

České ragby zažívá parádní rok. Projděte si některá specifika tohoto populárního sportu.
Aktualizováno před 1 hodinou
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Prastaré lesy v plamenech. Íránská památka v UNESCO zápasí s ničivým požárem

Na severu Íránu hoří rozsáhlý lesní požár, který zasáhl i vzácné Hyrkánské lesy – jeden z nejstarších ekosystémů planety a památku UNESCO.
Další zprávy