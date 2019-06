Morcheeba v Praze okouzlila náměsíčnými melodiemi i zářivým úsměvem Skye Edwardsové

Vrcholem prvního dne pražského hudebního festivalu Metronome se pro mnohé stalo vystoupení britské pětice Morcheeba. Představila koncertní „best of“ skladeb, vytvořených za téměř čtvrtstoletí existence.

Morcheebu proslavilo album Big Calm, které před 21 lety upoutalo "náměsíčnou" kombinací triphopu, soulu, blues a hiphopu - a zejména podmanivě hebkým vokálem zpěvačky Skye Edwardsové.

Přestože londýnská formace pak vydala dalších sedm desek, Big Calm zůstalo nepřekonané. S tímto vědomím Morcheeba promyšleně sestavila výběr i pořadí skladeb, které včera během zhruba 75 minut odehrála v Praze.

Skupina, která nezastírá, že si z téměř každé předchozí hudební dekády vypůjčila prvky, které se hodily pro její eklektickou tvorbu, začala písní Never Undo z loňského alba Blaze Away.

Plnou třetinu z následujících 12 skladeb však již vyplnily největší hity právě z desky Big Calm, včetně emoce čeřících kompozicí The Sea a Blindfold. V nich mají klíčové místo i kytarová sóla jednoho ze zakládajících členů souboru Rosse Godfreyho.

Přestože rané skladby pravidelně střídaly ty novější, vystoupení působilo kompaktně. Kapela zařadila i dvě vzpomínky na debutové album Who Can You Trust? z roku 1996, tedy z doby, kdy někteří návštěvníci v prvních řadách pod pódiem ještě nebyli na světě. Jak doložila znamenitá titulní píseň alba Blood Like Lemonade, z novějších desek si Morcheeba vybrala vrcholné skladby, které melancholickou náladou korespondují s atmosférou nahrávky Big Calm.

Vlastně jedinou rychleji šlapající melodií, vybočující z onoho typického, až blouznivě levitujícího "downtempa", přinesla jiskřivá coververze hitu Let’s Dance od Davida Bowieho. Entuziasmus, který při ní na pódiu vyzařoval ze Skye Edwardsové, se přirozeně přenesl i na publikum, roztančené a roztleskané.

S ohledem na specifický model zpěvaččiných vysokých bot s "vykousnutým" podpatkem přitom Edwardsová předvedla vskutku pozoruhodné pohybové - či spíše skákací - kreace.

Bowieho píseň nebyla jedinou převzatou skladbou večera. V závěru došlo i na atmosférický úryvek jazzového standardu Summertime od George Gershwina, kterou pětice propojuje s vlastní, téměř stejnojmennou písní z posledního alba.

Vystoupení pak tradičně završil popový hit Rome Wasn’t Built in a Day, který dává nejpronikavěji vyniknout soulovému zabarvení zpěvaččina vokálu.

Morcheebu v roce 2014 po 19 letech opustil jeden ze zakladatelů, DJ a producent Paul Godfrey. Na pražském Výstavišti se však potvrdilo, že skupinu si nelze představit především bez zpěvačky Edwardsové.

Když ona v roce 2003 kvůli sporům o další hudební směřování ze sestavy na šest let odešla, Morcheeba se ocitla ve své nejhlubší krizi. Sametový vokál Edwardsové jí vždy dodával nezaměnitelnou hypnotickou magičnost.

Na koncertech se však ukazuje, že nejde pouze o hladivý hlas. Edwardsová je tváří i srdcem formace, ale také jejím středobodem, ze kterého pražské publikum po celou dobu nespustilo oči.

Ve svých pětačtyřiceti letech Skye Edwardsová vypadá tak svěže a mladě, až se ani nechce věřit, že by onen třiadvacetiletý mladík sedící za bicí soupravou mohl být její syn Jaega.

Kapela se s ohledem na jeho přítomnost nyní stává tak trochu zpěvaččiným "rodinným podnikem", neboť na baskytaru v ní hraje také její manžel Steve Gordon.

Vystoupení Morcheeby v Praze završil popový hit Rome Wasn’t Built in a Day. | Video: Kerol Auditore

Zpěvaččina pódiová prezentace je kombinací spontánnosti a stylizace, která se projevuje především v gestech rukou. Za mikrofonem se Skye Edwardsová pohupuje se šarmem exotické princezny i pružnou elegancí jaguára. Po celou dobu navíc diváky okouzluje neodolatelným zářivým úsměvem.

Skye Edwardsová je pověstná také pečlivým výběrem garderob. Pro pražské vystoupení zvolila tmavý klobouk a bílo-černě pruhovaný outfit, doplněný kovovým náramkem.

Jak se později ukázalo, kruhovitý dutý šperk byl zároveň butylkou, z níž si s upejpavostí školačky mezi jednotlivými písněmi občas roztomile "přihnula".

Morcheeba Metronome Festival, Výstaviště, Praha, 21. června

Zpěvačce, pohybující se smyslnou ladností ve čtyřúhelníku vytyčeným kvartetem spoluhráčů, se díky charismatu podařilo vytvořit perfektní show. Aniž by k tomu skupina, která celý program odehrála ještě za denního světla, potřebovala doplňující vizuální efekty.

Morcheeba v Česku za posledních dvacet let odehrála mnoho koncertů, vystoupení na festivalu Metronome z nich však bylo nejpřesvědčivější. A také nejradostnější.