Moravian RapSchody. Lou Fanánek Hagen bilancuje svou sólodráhu, vydal nové album

Skladatel, textař, zpěvák a spisovatel Lou Fanánek Hagen vydal kompilační album, na kterém bilancuje především svoji sólovou dráhu. První průřezové album frontmana skupiny Tři sestry nazvané LFH 60 vzniklo k jeho životnímu výročí.
Fanánek, vlastním jménem František Moravec, letos 18. června oslavil 60. narozeniny. Novinkou na albu je píseň Moravian RapSchody doprovázená videoklipem, která se však na rozdíl od jiné Fanánkovy sólové skladby Průša nestane součástí koncertů Tří sester.
„Průša je svým založením hudebně blízko Třem sestrám. Je to taková rychlá punková polka s elektrickými kytarami a bubny, takže tam je to blízko. Píseň Moravian RapSchody ani nebyla myšlená, že by se měla objevit v repertoáru Tří sester. Je to prostě moje písnička, takový bonus, který završuje výběr toho, co jsem textoval a zpíval během svojí kariéry. Takže na té desce má svoje místo,“ uvedl Fanánek.
Výběr tvoří zejména písně z alb skupiny Hagen Baden, několik skladeb Tří sester a nechybí vzorek z alb Jevany a František z Braníka.
Písně Metro a Koněspřežná dráha pocházejí z méně známého projektu Cestování Prahou. „To je moje poměrně oblíbený dílo, který vytvořil celý František Sahula k příležitosti výročí veřejné dopravy v hlavním městě.“ Album ale bylo neprodejné, rozdávalo se pouze v rámci propagace tehdejšího výročí.
Hymna na MHD
„Mně se to líbí, protože tam jsou ztvárněné všechny dopravní prostředky. Vybral jsem dvě písně, které zpívám. K Metru napsal text František, a Koněspřežnou dráhu, což je Radeckého marš, jsem dělal já,“ sdělil Fanánek.
Jsou tam podle něj jinak zajímavé písně. „Třeba Lanovka na Petřín, kterou zpívá Bohouš Josef nebo Blues mazače výhybek zpívaná Alešem Brichtou. To je taková temná noční pražská syrová věc,“ dodal.
Ve výběru LFH 60 Fanánek opominul svou tvorbu pro projekty Šmoulové, Těžkej Pokondr nebo muzikály. „Je spousta věcí, které jsem textoval, ale nezpívám je. Tudíž to je klíč, podle kterého jsem vybíral. Jenom v případě písničky Jára ze Sokola jsem výjimečně zařadil skladbu, kterou nezpívám, protože jsem ji zpíval občas na koncertech,“ řekl.
Na začátku října vyjde monografie Lou Fanánek Hagen s podtitulem Život je takovej a jinej nebude, kterou vytvořil Jakub Malovaný. „Samozřejmě jsou tam ve velké míře zastoupené Tři sestry, což je moje zásadní věc, přes kterou jsem se proslavil a která je mi nejvíc blízká,“ prozradil Fanánek.
Muzikály i dětství
„Také se tam věnujeme věcem, které se Tří sester netýkají, ať už jsou to muzikály nebo ještě větší pohled do dětství a do okolností, jak jsem se vůbec k muzice, případně k textům dostal. A všechny ty zajímavosti, které jsem zažil, tam jsou, myslím, dostatečně zmíněné,“ dodal Fanánek.
Lou Fanánek Hagen přezdívku získal podle svých idolů Niny Hagenové a Lou Reeda. Po sametové revoluci začal psát texty nejen pro Tři sestry, ale i pro Karla Gotta, Lucii Bílou nebo duo Těžkej Pokondr. Podílel se na libretech pro několik muzikálů. Knižně publikoval vlastní životopis Tak to bylo, tak to je... a jeho volné pokračování Járo, kakao! V roce 2009 byl uveden do Beatové síně slávy.
Loni skupina Tři sestry pokřtila album Pub art, které vyšlo 35 let od vydání debutového alba Na Kovárně, to je nářez. Jde o 16. studiové album Tří sester. Všechny texty napsal Fanánek. Televizní festival Zlatá Praha loni nabídl premiéru hodinového dokumentárního filmu režiséra Petra Orozoviče Tři sestry: 40 let na scéně.
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