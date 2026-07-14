Monkey Business oslaví koncertem 26. výročí na scéně. Připravují nové album v češtině

Skupina Monkey Business chystá koncert k 26. výročí na scéně a připravuje nové album, které bude opět v češtině. Výročí kapela oslaví 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v Areálu 7 v pražských Holešovicích. Nové album skupina kolem lídra a zakladatele Romana Holého chystá na listopad.
"Po loňském narozeninovém koncertě na Vyšehradě jsme cítili, že nechceme tentokrát dělat ještě větší show, ale naopak intenzivní koncert, kde bude hlavní hudba a energie kapely. Dnes je kolem všeho strašně moc vizuálu, ale samotné hudby je podle mě čím dál míň. A právě to si chceme v Holešovicích připomenout," sdělila zpěvačka Tereza Černochová.
Po loňských velkých koncertech s hosty a výhře ceny Anděl za skupinu roku se Monkey Business vracejí do studia. Nové album by podle členů skupiny mohlo nabrat nečekaný hudební směr.
"Asi můžeme předem prozradit pár jmen výjimečných hostů, které jsme pro naše album získali. Kromě Martina Pošty, původního zpěváka skupiny Laura a její tygři, je to Petr Marek z kapely Midi Lidi a vůdčí osobnost black metalové legendy Master´s Hammer a mimo jiné také tvůrce originálních typografických písem František Štorm. Dechy pro nás zaranžoval Filip Jelínek. Budeme mít také jedno překvapení ze zahraničí," uvedl hudebník, skladatel, textař, zpěvák a producent Roman Holý. "Nové písně už máme komplet připravené. Jednu z nich, Miláček z hotelu Chelsea, jsme věnovali Miloši Formanovi. Pochlubit se můžeme i nejkrásnějším ploužákem, který jsme kdy nahráli: Romeo, Julie a proutěný koš, nebo oslavnou hymnou všech bylinkářek Řekni drogám ano!," dodal.
Monkey Business dlouhodobě stojí na muzikantských výkonech sehrané kapely kolem Holého a také na kontrastu dvou silných hlasů – Matěje Rupperta a Terezy Černochové. Kapela, ve které hrají i baskytarista Pavel Mrázek, bubeník Martin Houdek, kytarista Olda Krejčoves a klávesák Ondřej Brousek, po úspěchu české desky Když múzy mlčí nabídne další nahrávku v mateřštině. Kapela ale zároveň naznačuje posun směrem, který fanoušci možná nečekají.
"Jsme na počátku, píšou se texty, hledáme hudební cesty, který nejsou pro kapelu úplně typické. Jenom funk rozhodně nečekejte," podotkla Černochová.
Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Debutové album Why Be In When You Could Be Out jí vyšlo v roce 2000. Monkey Business jsou držitelé ocenění kapela roku 2018 v cenách Anděl i v hudební anketě Žebřík.
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