Recenze: Mňága a Žďorp chytila druhý dech. Na nové desce ji zase baví hrát

Mnohé změny, kterými poslední dobou prochází Mňága a Žďorp, naznačila už předloňská deska Třínohý pes. Po více než 30 letech existence se na ní kapela odhodlala opatrně vykročit mimo vyšlapanou cestu. Odvahu jí dodala přesnost nového bubeníka Marcela Gabriela i zázemí nahrávacího studia Sono, kde našla společnou řeč s producentem Milanem Cimfem.

Nyní vydané album nazvané Třecí plochy vzniklo ve stejných kulisách, Mňága a Žďorp na něm už ale prokazatelně chytá druhou mízu a sebevědomí. Hořkosladce depresivní svět textů Petra Fialy naplnily barevnější odstíny, energická tempa a výhybky k leckdy nečekaným žánrům i náladám.

Že něco tentokrát bude jinak, je zřejmé od prvních tónů. Do líně houpavého rytmu se skoro jazzovým saxofonovým sólem za zády Petr Fiala odsekává text skladby Je to nejistý od skupiny J.A.R. Oproti originálu je skoro k nepoznání, do "typické Mňágy" má ale také daleko.

Než se posluchač stačí zorientovat, překvapí ho výrazná dívčí vokální linka doprovázená tanečním rytmem jak od automatického bubeníka z přelomu osmdesátých a devadesátých let. To už je začátek nezvykle energického singlu Kdo čím chce být. Přidá se kytara na druhou dobu a od nakažlivého optimismu kapelu zahraňuje jen cynismus, s nímž Fiala líčí propité a propařené časy devadesátých let, v nichž jsou "černé postavy potrhané životem a stroboskopem" a snídá se voda v koupelně hotelového pokoje.

"Okolo projela první tramvaj, v ní seděl můj osud," chrlí Fiala jeden ze svých typických textů. Výsledkem je písnička zapamatovatelná na první poslech, s opravdu vysokým koncertním potenciálem. Taková se kapele dlouho nepovedla.

Po letech jisté rutiny jako by ji zase začalo bavit hrát a vymýšlet, kam svoji hudbu i přes zažité nástrojové obsazení a výraz posunout. Hravé úvody písní i věčné střídání stylů sice může v posluchači místy vyvolat závrať z nejistoty, dohromady ale vznikla různorodostí sympatická nahrávka.

Striktní taneční rytmus v předělávce Sonetu od písničkáře Vladimíra Veita střídá "hoblování" tvrdých kytar v rozchodové Lásko, lásko a celé album uzavírá Svítáníčko postavené na výrazné dechové sekci. Skutečně to nepůsobí, jako by všechny skladby pocházely ze stejné desky. Na Třecích plochách je ale smysluplně spojuje nutkavá a nakažlivá potřeba muzikantů vyzkoušet všechno najednou. Celá nahrávka je bezprostřední.

Kapela se zjevně nachází v hudebním laufu a přichází na spoustu věcí, které jí přes 30 let unikaly. Třecí plochy jsou naštěstí ale také pevně ukotvené několika klidnějšími skladbami, které vyzařují zřejmou nostalgii a především esenci písničkářství Petra Fialy, bez které by všechny ty změny působily rozpačitě.

Kdo čím chce být je druhou skladbou nového alba Mňágy a Žďorp. | Video: Surikata Records

"Dotknul jsem se směle ho*na i hvězd," zpívá ve skladbě Žádnej strach, která je spíš zhudebněným pocitem a do které klavír v druhém plánu nenápadně přidává ozvuky melodie Let it Be. "Žádnej strach, miláčku, to je jen tma," zní v refrénu, který jen díky Fialovu podání nevyznívá pateticky.

Je to, podobně jako další silný kus jménem Vteřiny věčnosti, v jádru jednoduchá písnička. Pro ten klid, co v sobě má, ale patří k nejpovedenějším. Mňága a Žďorp jím pomyslně vzkazuje fanouškům, že s větší instrumentální zdatností neztratila kouzlo.

Na Třecí plochy si asi dlouholetí posluchači Mňágy a Žďorp budou chvíli zvykat. Kapela skutečně hraje jinak než dřív a nedrží se jednotícího mustru. Velký prostor navíc dává doprovodné zpěvačce Jitce Andráškové, která hostuje i na koncertech. Větší množství ženských partů je další nepřeslechnutelnou novinkou.

Pozorný a opakovaný poslech ukazuje, že ke změnám došlo z radosti a muzikantské chuti zkusit se na svoji hudební historii i současnost podívat odlišně. Zřejmě i díky tomu se Mňáze a Žďorp tentokrát povedlo hned několik skvělých písniček.