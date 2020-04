Obrazem: Mňága a Žďorp zahrála na střeše hotelu ve Valašském Meziříčí

V netradiční koncertní pódium v sobotu večer skupina Mňága a Žďorp proměnila střechu hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Před objektivy kamer a fotoaparátů odehrála své největší hity i novější skladby.

Díky přímému přenosu mohly koncert bez obav z nákazy koronavirem z pohodlí svých domů sledovat desítky tisíc lidí. Vystoupení, které z okolí hotelu poslouchali i obyvatelé Valašského Meziříčí, bylo součástí projektu Kultura žije a lze ho také pustit zpětně.

Skupina Mňága a Žďorp se rozhodla zahrát pod širým nebem na střeše hotelu poté, co její poslední přenos ze zkušebny minulou sobotu živě sledovalo 60 tisíc lidí.

"Byli jsme poslední kapela, která ještě na střeše nehrála," říká frontman valašskomeziříčské kapely Petr Fiala v narážce na to, že na střechách už kvůli preventivně uzavřeným koncertním sálům účinkovala spousta českých sestav.

Nápad odehrát koncert na střeše hotelu Apollo se zrodil při diskuzi členů kapely po jednom videopřenosu ze zkušebny. "Ráno jsem se probudil a měl jsem od Petra Fialy sedm zmeškaných hovorů. Protože už měl celý koncert v podstatě rozjetý. Kluci se pro to vážně nadchli a my jsme nadchli dalších 20 lidí, kteří se podíleli na přípravě obrazu, zvuku, produkce a podobně," popisuje Jakub Koutný, jeden z organizátorů projektu Kultura žije.

"Mňágu jsme přizvali po jejím prvním facebookovém koncertu, vystupuje ve zkušebně každý týden a je to skvělá spolupráce," doplňuje kreativní producent Mall.tv Milan Kuchynka. Podle něj organizátoři koncertu chtěli dokázat, že také v době koronavirové pandemie nemusí lidé jen sedět doma s rukama v klíně.

Série #kulturažije, kterou na nouzový stav zareagovala internetová televize Mall.tv a dárcovská platforma Donio.cz, již nabídla zhruba stovku živých přenosů a záznamů. Bezmála 7700 diváků vyjádřilo tvůrcům podporu částkou celkem přes čtyři miliony korun.

Debutové album Made in Valmez vydala Mňága a Žďorp v roce 1991. Za více než 30 let odehrála přes 2000 koncertů a nahrála mnoho hitů, jako Hodinový hotel, Nejlíp jim bylo, Made in Valmez, I cesta může být cíl nebo Písnička pro tebe. Fanouškům také nabídla kompletní zpěvník svých skladeb z let 1987 až 2017.