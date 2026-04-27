27. 4. Jaroslav
Reklama
Reklama
Hudba

Mladí ladí jazz Open Air začíná tento týden: Oscar Jerome, Coca Puma i česká scéna

Kultura

Už ve čtvrtek 30. dubna ožije pražské Výstaviště tradičním festivalem Mladí ladí jazz Open Air, který každoročně slaví Mezinárodní den jazzu a patří k nejnavštěvovanějším jazzovým akcím v metropoli. Letos se open-air koncert poprvé přesouvá z Karlova náměstí do nového prostředí parku na Výstavišti. Program bude živě vysílat ČRo Vltava.

V rámci festivalu Mladí ladí jazz se 30. dubna 2026 diváci mohou těšit na písničkáře a songwritera Oscara Jeromeho, italskou zpěvačku Coca Pumu, britský brass band New Car Smell a český kvintet Osmosis.Foto: Mladí ladí jazz
Reklama

„Open Air je pro nás každoročně oslavou jazzu v jeho nejaktuálnější podobě, proto jsme i tento rok stavěli program jako silný celek, který odráží výraznou mezinárodní i sebevědomou domácí scénu. Letos se Open Air odehraje na Výstavišti, které přináší nový typ otevřeného prostoru a atmosféry, ale pořád zachovává pohoda jazz prostředí parku. Dramaturgicky přitom zůstáváme věrní tomu, co festival dlouhodobě definuje – pestré kombinaci současného jazzu a jeho žánrových přesahů,“ říká ředitel festivalu Jan Gregar.

Program startuje v 16 hodin a představí čtyři projekty, které reprezentují současnou podobu jazzu v jeho nejširším pojetí, od nu-jazzu přes elektroniku až po energické žánrové fúze. Hlavní hvězdou večera bude britský kytarista, zpěvák a producent Oscar Jerome (bývalý člen Kokoroko), výrazná osobnost londýnské scény, který ve své tvorbě propojuje jazz s funkem, soulem i alternativním rockem a navazuje na inspirace od Prince, Carlose Santany až po Jimiho Hendrixe.

Éterický zvuk z Itálie i britští New Car Smell

Do Prahy dorazí také italská producentka a zpěvačka Coca Puma, která zaujala svou snovou kombinací elektroniky, nu-jazzu a dream popu. Její hudba, vznikající mezi Římem a krajinou v údolí Treja, vytváří jemný, atmosférický zvukový svět. Výrazný kontrast přinese britské trio New Car Smell, které samo sebe označuje jako „punkovou kapelu převlečenou za dechovku“ a kombinuje rychlost drum and bassu s energií rocku a groove funku. 

Domácí scénu zastoupí kvintet Osmosis, jehož autorská tvorba propojuje jazz s elektronikou, popem i současnou klasickou hudbou a pohybuje se od intimních poloh až k psychedelickým pasážím. Dramaturgie večera přitom staví na kontrastech i propojení jednotlivých projektů tak, aby celý den fungoval jako ucelený hudební zážitek.

Reklama
Reklama

Dobrovolné vstupné a koncerty pro nejmenší

Open Air zůstává i letos přístupný zdarma na principu dobrovolného vstupného. Návštěvníci se mohou těšit na uvolněnou atmosféru pod širým nebem. Mladí ladí jazz Open Air zároveň symbolicky uzavírá letošní jarní koncertní sérii festivalu, která představuje aktuální podobu evropské jazzové scény a její otevřenost dalším hudebním vlivům.

Součástí aktivit festivalu je také projekt Mladí ladí dětem, který už po dvanácté přiváží do Prahy interaktivní koncerty pro nejmladší publikum. V rámci něj vystoupí americký jazzman a spoludržitel ceny Grammy Oran Etkin, jehož program propojuje jazz a world music s hravou a přirozenou formou zapojující děti i jejich rodiče.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama